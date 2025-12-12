Sénégal: Des parlementaires plaident pour une meilleure prise en charge des écoles coraniques

Dakar — Plusieurs parlementaires ont consacré leur temps de parole jeudi à l'Assemblée nationale pour plaider pour une meilleure prise en charge des écoles coraniques communément appelées Daaras dans le système éducatif, interpellant le ministre de l'Education nationale sur leur "situation difficile, lors du vote du budget de son département.

La députée Seynabou Yacine Samb a plaidé pour l'allocation d'un budget aux écoles coraniques, estimant qu'elles font partie intégrante du système éducatif.

"Les Daraas font partie intégrante de notre population éducative comme les écoles publiques ou françaises. Il est urgent qu'un budget dédié leur soit alloué pour assurer les fonctionnements des établissements, garantir la nutrition des élèves et réhabiliter les locaux", a-t-elle plaidé auprès du ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

La députée Seynabou Yacine Samb de la majorité parlementaire (Pastef-Les patriotes) intervenait, jeudi, lors de la séance plénière consacrée à l'examen du projet de budget du ministère de l'Education nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a estimé qu'il faut de l'équité entre l'enseignement français et les écoles coraniques qui, selon elle, ne sont pas assez prises en compte dans les projets de développement du secteur éducatif.

Sa collègue Nafi Kane a abondé dans le même sens. " Tous les enfants sont égaux au Sénégal, mais les enfants des Daaras sont marginalisés", dit-elle.

A l'en croire, tous les élèves, que ce soit du Daraa ou de l'école française doivent être traités équitablement à travers la construction d'infrastructures et le recrutement d'enseignants.

La députée Awa Sow a déploré une situation "difficile" des daraas, exhortant les autorités à mieux les renforcer et à corriger "l'injustice" dont ils sont victimes.

Le député Cheikh Thioro Mbacké a, dans la même veine, déploré l'absence d'un budget conséquent alloué aux écoles coraniques.

Il a également invité le gouvernement a rendre opérationnel le programme scolaire de la ville de Touba qui prévoit la construction de 332 écoles et établissements pour un montant global de 111, 2 milliards de francs CFA.