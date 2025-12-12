Madagascar: RN4 - Un camion et un 4x4 tombent dans un ravin, bilan de plusieurs blessés

La journée d'hier a été marquée par deux accidents de la circulation particulièrement spectaculaires sur la RN4, à Antananarivokely, et dans le quartier de Tsarasaotra. Si aucun décès n'était encore enregistré au moment des constats, plusieurs personnes ont été grièvement blessées, dont un bébé. En fin d'après-midi, un grave accident s'est produit sur la RN4, à hauteur d'Antananarivokely.

Un camion et un véhicule 4x4 ont tous deux quitté la chaussée avant de plonger dans un ravin. L'impact a été si violent que les deux véhicules ont été complètement détruits. Selon les premiers éléments recueillis, plusieurs personnes ont été blessées, dont trois grièvement, rapidement évacuées vers un centre hospitalier. Un nourrisson figure également parmi les victimes et, d'après les informations disponibles, il serait toujours en vie.

Aucun décès n'avait été signalé hier soir, même si certaines victimes présentent des blessures graves. L'accident s'est produit dans une zone éloignée, ce qui ne permet pas d'établir avec précision les circonstances du drame. Toutefois, plusieurs témoignages convergent vers une cause probable : la vitesse excessive. La route, étroite et sinueuse à cet endroit, n'aurait laissé aucune marge d'erreur aux conducteurs.

Une perte de contrôle suivie d'une collision entre les deux véhicules aurait entraîné leur chute dans le ravin. La gendarmerie, dépêchée sur les lieux, a ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités. Des riverains et des automobilistes de passage ont participé aux opérations de secours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Tsarasaotra, un véhicule se renverse après une collision

Le même jour, un autre accident est survenu à Tsarasaotra. Deux voitures sont entrées en collision, provoquant le renversement complet de l'un des véhicules. Le 4x4 impliqué a, quant à lui, subi d'importants dégâts sur sa partie avant. Là encore, plusieurs blessés sont à déplorer.D'après un témoin, le conducteur du véhicule accidenté roulait à vive allure et venait de dépasser plusieurs voitures avant l'impact.

Cette conduite dangereuse serait à l'origine du choc et le véhicule a fait un tonneau.Les forces de l'ordre, présentes rapidement, ont sécurisé les lieux et rappelé l'importance de la prudence en cette période de fortes pluies.