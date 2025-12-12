Les élections retardées des deux dernières ligues régionales de la FSBM ont enfin eu lieu, hier. À Analamanga, Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra l'emporte largement (16-7) et appelle à l'unité; à Matsiatra Ambony, Dina Herimalala Randrianarivahiny s'impose après de longues négociations. Les sept ligues sont désormais au complet, ouvrant la voie à l'élection du président fédéral le 27 décembre.

Après un report tendu, les élections des présidents des ligues régionales Analamanga et Matsiatra Ambony de la Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) se sont déroulées ce jeudi, clôturant le renouvellement des sept ligues existantes. À Analamanga, le scrutin, retardé par une réunion imprévue au ministère de la Jeunesse et des Sports, n'a débuté qu'à midi à l'ANS Ampefiloha.

Sur environ 40 clubs que compte la région, 24 ont participé, seuls ceux disposant d'un certificat de conformité valide ayant pu voter. Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra l'a emporté avec 16 voix contre 7 pour Ramananjatovo Heritiana Patrick, et un bulletin nul. « Ma priorité sera le rapprochement avec tous les clubs d'Analamanga pour discuter du développement de la discipline et éviter toute division future. Je ne suis pas là pour des discours creux, mais pour poursuivre et amplifier les actions en faveur de notre sport. La porte est ouverte à tous pour une collaboration sincère », a déclaré le nouveau président, mandaté pour 2026-2029.

À Matsiatra Ambony, après 18 tours infructueux de 5/5 le 6 décembre, Dina Herimalala Randrianarivahiny s'est imposée avec 5 voix contre 3 pour Rajaona Kaleba, et 2 bulletins nuls, à l'issue de négociations ayant permis un dénouement. Ces résultats complètent les cinq ligues élues le 6 décembre. Les sept présidents désigneront ensuite le président fédéral le 27 décembre, tandis que cinq nouvelles ligues (Bongolava, Amoron'i Mania, Boeny, Ihorombe, Atsimo Andrefana) éliront les leurs le 13 décembre.

