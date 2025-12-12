Madagascar: Muay Thai Tournament - Nomasy et Manoa parmi les vedettes

La grande finale du Muay Thai Tournament (MTT) avance à grands pas. Les préparatifs finaux s'intensifient pour les nak muay dont Nomasy Raharijaona et Manoa Andrianjatovo, à suivre de près.

La quatrième édition du grand événement Muay Thai Tournament (MTT) aura lieu le dimanche 21 décembre au gymnase couvert de Mahamasina. Les meilleurs nak muay de la saison vont s'affronter dans des combats annoncés comme particulièrement techniques et intenses. Parmi les vedettes attendues, deux noms retiennent particulièrement l'attention, Nomasintsoatiana Raharijaona plus connu sous le nom de Nomasy, et Manoa Andrianjatovo, tous deux issus du club GISL, organisateur de la compétition.

Nomasy, le multidisciplinaire récemment engagé au mondial d'Abu Dhabi en JJB, sera en lice dans la catégorie des -80 kg sous les couleurs du GISL. Il dispute son tout premier combat officiel de muay thaï. Après plus d'un an d'entraînement partagé avec le JJB, il se dit prêt à relever le défi.

« Le muay thaï est complet, avec coups de pied, poings, coudes, genoux, clinch et balayages. Je suis confiant dans ma préparation et j'espère offrir un beau combat le 21 décembre » a-t-il déclaré. Attiré depuis longtemps par cette discipline, il estime qu'elle offre une palette technique plus large que les autres sports de combat debout. Sa préparation a été intense, marquée par des séances exigeantes qui lui ont donné confiance. Respectueux de son adversaire également novice, il vise néanmoins une victoire convaincante.

Avenir du ring malgache

Au-delà de ce premier test, Nomasy nourrit des ambitions plus grandes, multiplier les combats en 2026, briguer un titre de champion de Madagascar et poursuivre son rêve de devenir champion du monde en JJB. « Je confie tout à Dieu, mais je sais que le travail et la persévérance me permettront d'atteindre mes objectifs » souligne-t-il. Pour lui, muay thai et JJB se complètent parfaitement, l'un debout et l'autre au sol, deux armes indispensables pour briller en MMA.

Chez les féminines, Manoa Andrianjatovo (-51 kg) affiche déjà une solide expérience avec sept combats dont cinq victoires, deux par KO. Elle a découvert le muay thaï en 2022 mais c'est fin 2023 qu'elle s'est investie pleinement dans la discipline. « Cette fois je veux montrer un muay thai plus dur, plus agressif. C'est le dernier tournoi de l'année, je dois frapper fort » confie-t-elle.

Sa préparation a été intense, sans repos, rythmée par des combats successifs qui l'ont forgée. Elle insiste sur l'importance de ne jamais sous-estimer un adversaire mais entend imposer son style plus offensif et puissant. Son objectif est désormais clair, franchir le cap international dès 2026 et porter haut les couleurs malgaches.

« Je ne pense pas me reposer après ce tournoi. Je veux continuer à progresser et hausser mon niveau » affirme-t-elle. Le MTT quatrième édition s'annonce donc comme un rendez-vous décisif pour ces deux figures montantes. Une dizaine de duels explosifs sont au programme de cette grande finale.