Afrique: Windsurf - Dany Frantonôt représente Madagascar aux jeux olympiques de la jeunesse à Dakar

C'est un grand pas pour la Fédération malagasy de voile, et le windsurfeur en particulier. La Grande-Île regorge de talents. Le sport nautique, ces dernières années, est monté en puissance dans le pays, en l'occurrence dans le nord grâce au Varatraza. Le Varatraza a propulsé un jeune homme déterminé prêt à défier les aléas de la nature.

L'athlète malgache Dany Frantonôt a bénéficié d'un stage de 10 jours au camp d'entraînement international de windsurf qui s'est tenu à Tanger, au Maroc, dans le cadre de la préparation aux jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, Sénégal en 2026. Selon les informations reçues, « sélectionné officiellement pour représenter Madagascar, l'athlète a été accompagné par le Secrétaire général de la Fédération, Geoffrey Gaspard, désigné en tant qu'accompagnateur et coach officiel conformément aux invitations internationales.

Invitée par la World Sailing et la Fédération royale marocaine de voile, sous l'égide du programme Solidarité olympique du comité international olympique, cette mission constitue une opportunité majeure pour le développement du sport nautique malgache ». En effet, ceci témoigne la « reconnaissance internationale du potentiel de Madagascar dans les sports de glisse ».

Membre de la ligue de voile de la région DIANA, ce jeune homme de 15 ans a fait de la baie de Sakalava son bassin. Ce lieu est un véritable sanctuaire des passionnés de planches à voile. Frantônot n'a rien à envier aux autres compétiteurs, il est de taille. C'est déjà une fierté nationale.

