Madagascar: Concert de midi - Chants de noël avec Madagascar Orchestra

12 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Orchestre de chambre de référence, Madagascar Orchestra sera à l'affiche du 164ème concert de midi. Le 16 décembre, la formation clôturera cette saison 2025 de la plus belle des manières. Pour ce faire, il propose une parenthèse enchantée en plein cœur de décembre.

Pour cette dernière représentation de l'année, le public est convié à un concert de mi-journée exceptionnel, tout en douceur et en lumière. Le répertoire ? De l'Edward Elgar et du W. A. Mozart qui plongeront les convives dans le monde enchanté de cette période de fête. Place aux harmonies envoûtantes qui berceront les spectateurs dans l'esprit festif de Noël. Un moment de pure évasion musicale à partager pour clôturer l'année en beauté et dans la joie.

Davantage étoffé par de jeunes talents, Madagascar Orchestra est présent et actif dans le microcosme de la musique classique locale. Tout au long des années, il a pu élargir son répertoire musical avec l'interprétation d'œuvres de grands compositeurs qui contribuent largement au développement de l'orchestre d'un point de vue technique. Un rendez-vous unique et chaleureux à ne pas manquer.

