Madagascar: Ambohimanga Rova - Visite gratuite programmée pour les candidats au CEPE

Le ministre de la Culture et de la Communication, Ogascar Mandrindrarivony, accompagné de son équipe, a effectué une visite technique sur le site royal d'Ambohimanga, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, hier. Cette descente s'inscrit dans une démarche de préservation et d'amélioration du site, avec pour objectif de garantir la conservation de l'authenticité du palais, autant dans son apparence que dans ses pratiques traditionnelles.

Le ministre a insisté sur la nécessité de maîtriser l'histoire, afin de mieux la transmettre et de redonner toute sa valeur à ce haut lieu de la culture malgache. Il a annoncé la mise en place d'une nouvelle politique visant à renforcer l'intérêt des Malgaches pour leur propre patrimoine, afin que celui-ci ne soit plus principalement découvert par les visiteurs étrangers.

Plusieurs mesures phares ont été évoquées. D'abord, l'amélioration de l'accès des Malgaches au site d'Ambohimanga, notamment en facilitant les visites. Ensuite, l'instauration d'un programme permettant aux élèves candidats au CEPE de visiter gratuitement le site, une initiative coordonnée par l'OSCAR, l'office culturel d'Ambohimanga Rova, qui accompagnera les écoles durant toute l'année scolaire.

Le ministère souhaite également renforcer la communication autour des patrimoines qu'il gère, tant dans les médias, au sein des établissements scolaires que sur toutes les plateformes publiques. L'objectif est clair : mieux faire connaître les trésors nationaux et sensibiliser les jeunes générations.

Enfin, une réflexion est lancée pour revoir la politique tarifaire : réduire les droits d'entrée pour les Malgaches et ajuster ceux des visiteurs étrangers, afin que l'aspect financier ne soit plus un frein pour les citoyens désireux de découvrir leur héritage culturel.