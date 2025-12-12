Madagascar: Concours 'Médias Pour Les Aires Protégées' - Une bourse de quatre millions d'ariary pour chacun des quatre lauréats

La FAPBM, en partenariat avec REMAPSEN Madagascar et Malagasy Brand Communication, a lancé la troisième édition du concours « Médias #Pour Les Aires Protégées », un événement qui coïncide avec les 20 ans de la fondation, le mercredi 10 décembre dernier. Cette nouvelle édition se distingue par une ambition affirmée : améliorer encore la qualité des reportages environnementaux et renforcer la visibilité des aires protégées de Madagascar, en particulier les 75 sites dont la FAPBM assure le financement sur les 125 existants dans le pays.

Le concours, salué pour les résultats des précédentes éditions, s'enrichit cette année d'un programme de mentorat plus structuré, d'un accompagnement personnalisé et d'une bourse portée à quatre millions d'ariary pour chacun des quatre lauréats. Ces améliorations visent à offrir aux journalistes les moyens de produire des contenus plus rigoureux, plus documentés et capables de sensibiliser efficacement le public aux enjeux de conservation.

La thématique choisie, centrée sur 20 ans de financement des aires protégées comme moteur de vie et de développement pour les communautés, invite les candidats à explorer l'impact concret de la gestion durable de ces espaces. Le concours devient ainsi un véritable levier pour les talents. Il offre aux journalistes l'occasion de faire découvrir, à travers des reportages fouillés et documentés, la richesse et la diversité des aires protégées de Madagascar, tout en mettant en lumière les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement pour leur préservation.

Il s'adresse à tous les journalistes exerçant dans le pays, qu'ils soient basés dans la capitale ou en région, à condition de présenter un engagement formel de diffusion de leur futur reportage et de ne pas avoir été lauréat des éditions précédentes. La sélection se fera sur la pertinence du sujet en lien avec le thème, la qualité de l'écriture, la maîtrise des langues, la clarté du projet, ainsi que la capacité des candidats à défendre oralement leur proposition.

Au-delà d'un simple concours, cette troisième édition porte l'ambition d'une mobilisation nationale où les médias deviennent un relais essentiel entre les aires protégées et le grand public. Une manière, pour la FAPBM et ses partenaires, de rappeler que la préservation des richesses naturelles de Madagascar commence aussi par la force des histoires que l'on choisit de raconter.

Les journalistes intéressés auront jusqu'au 11 février 2026 pour déposer leur candidature.