Sénégal: Programme Coywa de l'UA - 62 jeunes entrepreneurs formés à Dakar

La seconde phase du programme de formation, qui s'est déroulée à Dakar du 8 au 10 décembre 2025, a permis de consolider les acquis des bénéficiaires en gestion d'entreprise, expansion et modèles économiques modernes.

Le programme « Création d'opportunités pour les jeunes et les femmes en Afrique » (Coywa), piloté par l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), a marqué une étape significative à Dakar, avec la fin d'une formation intensive destinée à 62 jeunes entrepreneurs. Sélectionnée à l'issue d'un processus rigoureux, cette cohorte, majoritairement féminine, est représentative des cinq régions du continent, assurant une diversité géographique panafricaine.

Les participants ont suivi des modules essentiels au développement d'entreprise moderne, notamment en compétences numériques, en éducation financière, en marketing et branding. La formation s'est déroulée selon une approche mixte (en ligne et en présentiel) et fait suite à une première phase organisée à Lusaka (Zambie), en septembre 2025, qui avait réuni 48 participants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la cérémonie de remise des attestations, Symerre Grey-Johnson, directeur du Département capital humain et développement institutionnel de l'AUDA-NEPAD, a rappelé l'objectif du programme : « transformer ces jeunes en entrepreneurs solides capables de consolider leurs activités et, surtout, de créer de l'emploi pour leurs communautés ». Il a réaffirmé l'engagement de l'AUDA-NEPAD à « faire passer les jeunes de l'employabilité à l'entrepreneuriat » en assurant la viabilité et la prospérité de leurs entreprises.

Selon lui, le succès du programme Coywa repose sur une double stratégie qui va au-delà de la simple transmission de connaissances. Il apporte un soutien en compétences en fournissant la formation et les outils nécessaires à la gestion et à l'expansion des affaires. Il met également à disposition un guichet dédié pour l'octroi de subventions de démarrage, vitales pour la croissance des entreprises.

La cérémonie de remise des certificats, qui s'est tenue à Dakar le mardi 9 décembre, a également mis en lumière le rôle crucial de partenaires clés comme le gouvernement espagnol.

Face à cette réussite, Symerre Grey-Johnson a annoncé l'extension du programme Coywa afin de toucher un plus grand nombre de jeunes Africains dynamiques et de garantir un accès accru au financement nécessaire.