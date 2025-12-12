Sénégal: Commerce extérieur - Les exportations du pays en hausse de 93 % au mois d'octobre 2025

Au mois d'octobre 2025, les exportations du Sénégal s'établissent à 688,7 milliards de FCfa contre 420,8 milliards de FCfa au mois précédent, soit une hausse de 63,7 %.

Selon le Bulletin de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd) publié le 10 décembre 2025, ce relèvement est consécutif à l'augmentation des ventes à l'extérieur de pétrole brut (215,6 milliards de FCfa contre 108,8 milliards de FCfa le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (150,1 milliards de FCfa contre 95,3 milliards de FCfa) et d'or non monétaire (145,5 milliards de FCfa contre 40,7 milliards de FCfa).

Comparées au mois d'octobre 2024, les exportations s'accroissent de 93,5 %. Leur cumul à fin octobre 2025 s'est établi à 4 786,4 milliards de FCfa contre 3 052,2 milliards de FCfa pour la même période de 2024, soit une hausse de 56,8 %.

Les principaux produits exportés au cours du mois d'octobre 2025 sont le pétrole brut (215,6 milliards de FCfa), les produits pétroliers raffinés (150,1 milliards de FCfa), l'or non monétaire (145,5 milliards de FCfa) et les acides phosphoriques (30,5 milliards de FCfa). Les principaux clients du Sénégal sont le Mali (21,0 %), l'Italie (15,7 %), les Pays-Bas (15,6 %), l'Espagne (6,6 %) et l'Inde (4,7 %).

S'agissant des importations du mois d'octobre 2025, elles ressortent, selon l'Ansd, à 796,5 milliards de FCfa contre 502,7 milliards de FCfa au mois précédent, soit une augmentation de 58,5 %. Cet accroissement fait suite à la hausse des achats à l'extérieur d'autres matériels de transport (218,4 milliards de FCfa contre 12,5 milliards de FCfa le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (124,7 milliards de FCfa contre 80,5 milliards de FCfa), d'autres machines et appareils (55,1 milliards de FCfa contre 44,3 milliards de FCfa) et de produits pharmaceutiques (23,8 milliards de FCfa contre 12,6 milliards de FCfa).

Cependant, précise l'Ansd, la baisse des achats à l'extérieur de riz (17,4 milliards de FCfa contre 26,9 milliards de FCfa le mois précédent) ainsi que de pétrole brut (40,2 milliards de FCfa contre 42,4 milliards de FCfa) a atténué cette progression. Comparées au mois d'octobre 2024, les importations bondissent de 14,1 %. Leur cumul à fin octobre 2025 s'établit à 6 021,1 milliards de FCfa contre 5 862,8 milliards de FCfa pour la même période de 2024, soit une progression de 2,7 %.

Ainsi, le solde commercial se chiffre à -107,8 milliards de FCfa au mois d'octobre 2025 contre -81,9 milliards de FCfa au mois précédent.