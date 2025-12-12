Ethiopie: Le pays et les Émirats arabes unis lancent une alliance stratégique dans le domaine des médias lors du Bridge Summit 2025

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont convenu de forger une alliance stratégique dans le domaine des médias, afin de renforcer leurs relations bilatérales et d'améliorer les liens entre leurs peuples.

Jemal Beker, ambassadeur de l'Éthiopie aux Émirats arabes unis, a tenu des discussions de haut niveau avec Jammal Mohammed Al Kaabi, directeur général du Bureau national des médias des Émirats arabes unis, en marge du Bridge Summit à Abu Dhabi.

Les discussions ont porté sur l'utilisation des médias pour façonner les perceptions mondiales, avec des engagements en faveur de la création conjointe de contenus, de programmes d'échange de journalistes et de coproductions mettant en valeur la richesse culturelle, le climat d'investissement et le leadership en matière de développement vert des deux pays.

Les deux parties ont convenu de créer une équipe conjointe de coordination des médias afin d'accélérer la mise en oeuvre d'initiatives phares, notamment des partenariats de diffusion mutuelle et des formations spécialisées pour les journalistes éthiopiens dans les installations médiatiques des Émirats arabes unis.

À l'issue de la réunion, l'ambassadeur Jemal Beker s'est entretenu avec des dirigeants de médias internationaux et des personnalités influentes lors du Bridge Summit, soulignant l'importance croissante de l'Éthiopie en tant que plaque tournante pour les partenariats, les investissements et l'attention internationale, tout en réaffirmant le rôle des Émirats arabes unis en tant que partenaire stratégique au Moyen-Orient.

Le Bridge Summit 2025, qui se tient à Abu Dhabi, est un forum mondial de premier plan qui rassemble des dirigeants mondiaux, des chefs d'entreprise, des professionnels des médias et des influenceurs afin de favoriser les partenariats stratégiques, l'innovation et la collaboration transfrontalière.

Le sommet sert de plateforme pour présenter des initiatives transformatrices dans les domaines de la technologie, des médias, du commerce et de l'investissement, en mettant en avant le potentiel des pays à se connecter, à collaborer et à co-créer des solutions pour une prospérité partagée.

Pour l'Éthiopie, la participation au Bridge Summit représente une opportunité stratégique de renforcer sa présence internationale, d'attirer les investissements et de mettre en avant son économie en pleine croissance, sa richesse culturelle et son leadership en matière de développement durable.

Le sommet offre également un espace pour des engagements diplomatiques de haut niveau, tels que les discussions entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis sur la coopération dans le domaine des médias, positionnant le pays comme une plaque tournante pour les partenariats et le dialogue mondial au Moyen-Orient et au-delà, a-t-on appris.