Ethiopie: Le pays et le Vietnam renforcent leurs liens économiques et ouvrent de nouvelles perspectives

12 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Vietnam ouvrent la voie à une prospérité partagée, marquée par un engagement économique et diplomatique croissant.

L'ambassadeur d'Éthiopie en République de Corée, Dessie Dalkie, a rencontré Nguyen Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, lors de la table ronde Meet Africa 2025, soulignant leur engagement en faveur d'un avenir dynamique de collaboration.

Ce dialogue s'inscrit dans la continuité de la visite historique du Premier ministre Abiy Ahmed au Vietnam en avril 2025, la première d'un dirigeant éthiopien depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1976.

Son engagement diplomatique a notamment donné lieu à la signature d'accords clés dans les domaines du commerce et de l'éducation.

Ce partenariat croissant a été encore renforcé par le lancement des premiers vols directs d'Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Hanoï en juillet 2025, à raison de quatre vols par semaine.

La nouvelle liaison devrait favoriser les échanges commerciaux, le tourisme et les échanges entre les peuples des deux pays et, plus largement, entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, a appris l'ENA.

Grâce à une connectivité renforcée et à des échanges de haut niveau, l'Éthiopie et le Vietnam sont prêts à approfondir leur engagement économique et à établir un partenariat solide qui promet une prospérité durable pour les deux pays.

