Ethiopie: Le Conseil conjoint des partis politiques réaffirme son engagement en faveur d'un espace politique équitable

12 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens a réaffirmé son engagement à favoriser un environnement politique dans lequel tous les partis peuvent participer sur un pied d'égalité.

Lors d'un forum consultatif avec les conseils régionaux, le Conseil a présenté son rapport annuel pour 2017 (calendrier éthiopien) et a exposé les grandes lignes du cadre de planification pour 2018.

Alors que l'Éthiopie s'est engagée dans des réformes politiques globales visant à remodeler son paysage politique, le Conseil a joué un rôle central dans la promotion de l'inclusion et de la stabilité, a-t-on appris.

Depuis sa création, il offre à tous les partis politiques une plateforme leur permettant de participer au dialogue national et de contribuer au développement d'un système politique démocratique et pacifique.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil, Solomon Ayele, a souligné les efforts continus du Conseil pour instaurer une démocratie stable, encourager un dialogue inclusif et collaborer étroitement avec la Commission nationale de dialogue afin de garantir le succès des consultations nationales.

Il a également souligné le rôle du Conseil dans la collaboration avec les parties prenantes afin de garantir que les septièmes élections nationales à venir soient équitables, impartiales et transparentes.

Depuis sa création, le Conseil travaille en étroite collaboration avec les conseils régionaux et les organismes nationaux, tels que la Commission nationale de dialogue, afin de promouvoir un engagement politique pacifique, de soutenir les réformes et de garantir la transparence et l'équité des élections nationales.

