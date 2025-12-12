Ethiopie: Le pays et la Pologne s'engagent à renforcer leur partenariat

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Pologne ont renouvelé leur engagement à approfondir leur coopération politique et économique lors d'une rencontre entre hauts responsables des deux pays vendredi à Addis-Abeba, dans le cadre du quatrième cycle de consultations politiques.

La délégation éthiopienne était conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, tandis que la Pologne était représentée par le sous-secrétaire d'État et vice-ministre des Affaires étrangères.

Au cours des discussions, les deux parties ont fait le point sur l'état des relations bilatérales et ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et mondiales.

Les discussions ont porté sur plusieurs domaines, notamment le dialogue politique, les partenariats économiques, la collaboration en matière de sécurité et le développement social.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur Hadera a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le domaine des réformes économiques et a encouragé la Pologne à investir davantage dans des secteurs prioritaires tels que l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'exploitation minière, les TIC et la transformation agricole.

Il a également mis l'accent sur les possibilités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la gestion des ressources en eau, du renforcement des capacités et des services de transport aérien.

Le ministre d'État a souligné l'importance de renforcer les liens institutionnels entre l'Institut des affaires étrangères éthiopien et l'Institut diplomatique polonais, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la gouvernance électronique.

Il a également souligné la nécessité de revoir les accords signés précédemment afin de s'assurer qu'ils restent pertinents dans le contexte mondial actuel.

Pour sa part, le vice-ministre Zajączkowski a salué les progrès économiques réalisés par l'Éthiopie et a réaffirmé la volonté de la Pologne d'étendre sa collaboration, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'échange de connaissances.

Il a souligné que l'expérience économique de la Pologne constituait une base solide pour une coopération future et a proposé l'organisation de forums d'affaires afin de stimuler l'engagement du secteur privé.

Les deux parties ont conclu la consultation en s'engageant à renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'éducation, l'agriculture, les technologies numériques, la défense et la politique économique.

Elles ont également convenu de renforcer les mécanismes de suivi, d'organiser régulièrement des consultations, de mettre en place des forums d'affaires et de promouvoir davantage de visites de haut niveau entre les deux pays.