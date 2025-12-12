Afrique de l'Est: Les ambassadeurs de l'IGAD approuvent la stratégie 2026-2030 et le budget 2026 à Djibouti

12 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a franchi une étape importante dans la définition de l'avenir de la région après que son Comité des ambassadeurs se soit réuni à Djibouti pour valider officiellement la stratégie de l'organisation pour 2026-2030.

La feuille de route nouvellement approuvée définit les priorités de l'IGAD pour les quatre prochaines années, en mettant l'accent sur la promotion de la paix et de la sécurité, l'approfondissement de l'intégration régionale, le renforcement de la résilience et le renforcement de la coopération entre les États membres.

Au cours de la session, les ambassadeurs ont également approuvé le budget de l'IGAD pour 2026. Les responsables ont souligné que l'adoption du budget garantissait que l'organisation était en mesure de mettre en oeuvre sa vision stratégique et de remplir ses mandats plus efficacement.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a félicité les États membres pour leur soutien indéfectible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que la validation de la stratégie et du budget marque « une étape importante » qui reflète l'ambition commune de la région de construire une Corne de l'Afrique plus pacifique, plus intégrée et plus résiliente.

Le processus de validation étant désormais terminé, l'IGAD est prête à commencer la mise en oeuvre l'année prochaine, ouvrant la voie à des initiatives régionales coordonnées dans le cadre de son nouveau cadre stratégique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.