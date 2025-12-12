Madagascar: Hauts emplois de l'État - Des anciens de L'Express de Madagascar aux manettes

Des anciens journalistes de L'Express de Madagascar occupent désormais des postes clés dans l'administration. Leur parcours illustre le rôle du journal comme école de futurs hauts responsables.

Des anciens journalistes de L'Express de Madagascar ont été nommés à des postes clés au sein de l'administration publique, lors du Conseil des ministres du 8 décembre. Stéphan Razafindehibe a été nommé directeur général de l'Autorité pour la protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa), tandis que Andry Drouot Faralahy devient chef de district d'Antanimora Atsimo, dans la région d'Androy.

Mahefa Rakotomalala a quant à lui été nommé directeur général de la Communication, auprès du ministère de la Communication et de la Culture, lors du Conseil des ministres du 12 novembre. Deux de ces hauts responsables ont déjà exercé des fonctions similaires après leur passage à L'Express de Madagascar.

Polyvalent

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Journaliste polyvalent, Stéphan Razafindehibe, qui avait couvert les rubriques Société, Politique, Économie, Faits divers et Culture, entre 2004 et 2010, a également occupé le poste de directeur des ressources humaines dans plusieurs ministères, notamment au ministère des Affaires étrangères sous Pierrot Rajaonarivelo, ou encore au ministère des Travaux publics, avant ce nouveau poste. La passation de service avec son prédécesseur, Andria- mahafaly Ramanantsoa, s'est tenue hier.

Andry Drouot Faralahy, ancien responsable des rubriques Société et Culture de 2004 à 2007, a auparavant exercé les fonctions de directeur de la Communication au ministère du Travail et de la Fonction publique. Mahefa Rakotomalala, quant à lui, assurait les rubriques Économie et Politique, puis est devenu chef d'édition, avant cette nomination. Ces nominations soulignent une fois de plus le rôle de L'Express de Madagascar comme une véritable école, qui forme non seulement des journalistes compétents, mais aussi de futurs hauts responsables de l'État.