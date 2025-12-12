Afrique de l'Est: Indian ocean festival U15 - Madagascar débutera contre les Seychelles

La fédération a publié mercredi le calendrier des matchs et la liste des Barea au Festival de l'océan Indien U15 à Maurice. Madagascar débutera contre les Seychelles le 16 décembre.

J-4. Le calendrier des matchs de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien U15 garçons et filles a été publié mercredi soir. Cette compétition de football des jeunes regroupe les sélections des îles de la région et se déroulera du 15 au 19 décembre au Côte d'Or National Sports Complex à Maurice.

Cinq îles seront en lice, à savoir Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice et La Réunion. Cette dernière participe pour la première fois. Les cinq sélections s'affronteront pendant quatre jours pour déterminer le classement final. Les vainqueurs ne recevront pas de trophées, étant une compétition dédiée aux jeunes. L'objectif sera donc pour les Barea de réaliser un parcours sans faute.

La Grande Île jouera deux matchs à la première journée du mardi 16 décembre. Le calendrier journalier des matchs est identique pour les garçons et les filles. Madagascar débutera contre les Seychelles le matin puis affrontera La Réunion dans l'après-midi. À la deuxième journée, les Barea garçons comme les filles rencontreront les Coelacanthes puis le Club M mauricien.

Précaution

La fédération n'a publié la liste des retenus que mercredi soir alors que la sélection devait être bouclée une semaine plus tôt, le 4 décembre. Quinze garçons et dix-huit filles sont retenus. Les filles vont encore jouer sur place des matchs internationaux dans le cadre du programme Fifa Forwards U16, après le festival. « Nous avons constaté une nette amélioration technique et surtout de la compréhension tactique. Ils sont habitués à un rythme intensifié en s'entraînant quotidiennement au lieu de deux séances par semaine avec leur club », souligne le coach des garçons, Navalina Joachim Ramilison. « Nous avons pu procéder à la sélection sans pression. Il y avait plutôt l'embarras du choix vu leur performance » poursuit le technicien.

Pour éviter autant que possible la falsification d'âge, « nous avons convoqué les joueurs du projet TDS U15 pour les garçons. Un seul détecté durant le match amical test a été sollicité pour renforcer l'équipe avec l'accord du coach des talents, Jean-Jacques Pierre. Pour les filles, vu qu'il n'y a pas de compétition pour cette catégorie, nous avons sélectionné des joueuses des écoles de football féminin »,clarifie le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. La délégation s'envolera pour l'île aux Dodos dimanche.