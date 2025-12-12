Madagascar: Omda - Haja Ranjarivo entend étendre la gestion des droits d'auteur

Haja Ranjarivo plaide pour une gestion plus efficace des droits d'auteur. Il entend couvrir tout le territoire national afin que chaque auteur puisse bénéficier pleinement de ses droits.

L'OMDA consolide son organisation afin d'assurer une gestion plus efficace et cohérente des droits d'auteur sur l'ensemble du territoire malgache, notamment grâce à l'installation progressive de représentants régionaux. Cette orientation a été confirmée lors de l'interview accordée par le directeur général de l'OMDA le 11 décembre, au lendemain de sa passation officielle tenue le 10 décembre.

Haja Ranjarivo précise: « L'une des priorités de ce nouveau mandat est d'atteindre une couverture nationale réelle, afin que chaque créateur -- où qu'il se trouve -- puisse bénéficier pleinement de ses droits, tant en matière de rémunération que de reconnaissance. » La mise en place de représentants dans toutes les régions facilitera le dialogue direct avec les artistes, l'accès aux services, la collecte de données et le suivi des œuvres. Elle renforcera également, selon lui, la transparence des procédures, tout en rapprochant l'institution de ceux qui restaient jusqu'ici éloignés des structures dédiées au droit d'auteur.

Projet continu

Ce déploiement sera accompagné de formations et de campagnes de sensibilisation destinées aux utilisateurs d'œuvres, ainsi qu'aux auteurs et compositeurs. « Beaucoup ne maîtrisent pas encore les principes du droit d'auteur, et l'OMDA souhaite corriger ce manque grâce à une communication régulière », explique le directeur général. Ce chantier s'inscrit dans un projet continu, structuré autour d'objectifs définis chaque année.

L'institution mise également sur un nouveau décret en cours de finalisation et sur l'usage d'outils technologiques modernes pour améliorer la documentation et la captation des œuvres diffusées à la radio et à la télévision. Cette modernisation vise une gestion plus fiable des données et une répartition plus juste des redevances, notamment pour les auteurs, compositeurs, écrivains, créateurs d'images, de films et de chansons.

« Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent », souligne le directeur général, citant le manque de matériel, des compétences techniques encore limitées et une confusion durable autour des procédures. L'objectif reste d'accroître les revenus destinés aux créateurs et de renforcer la transparence à toutes les étapes.