Madagascar: Assemblée nationale - Désintérêt persistant pour la HCJ

Une fois de plus, les députés ont boudé la séance consacrée aux travaux de commission portant sur les dossiers de poursuite d'anciens hauts responsables devant la Haute Cour de justice (HCJ). Inscrite à l'ordre du jour, la réunion prévue hier matin devait notamment permettre la mise en place des nouveaux membres de la commission de mise en accusation.

Mais, selon une source parlementaire, la séance a été une nouvelle fois reportée faute de quorum. Aucune nouvelle date n'a encore été communiquée, alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la clôture de cette première session ordinaire.

Il s'agit du énième report lié aux dossiers de la HCJ à l'Assemblée nationale et du deuxième depuis le début de la présente législature. Durant la précédente législature, ces dossiers n'avaient jamais dépassé la phase des travaux de commission.