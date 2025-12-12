Madagascar: Assemblée nationale - Désintérêt persistant pour la HCJ

12 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Une fois de plus, les députés ont boudé la séance consacrée aux travaux de commission portant sur les dossiers de poursuite d'anciens hauts responsables devant la Haute Cour de justice (HCJ). Inscrite à l'ordre du jour, la réunion prévue hier matin devait notamment permettre la mise en place des nouveaux membres de la commission de mise en accusation.

Mais, selon une source parlementaire, la séance a été une nouvelle fois reportée faute de quorum. Aucune nouvelle date n'a encore été communiquée, alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la clôture de cette première session ordinaire.

Il s'agit du énième report lié aux dossiers de la HCJ à l'Assemblée nationale et du deuxième depuis le début de la présente législature. Durant la précédente législature, ces dossiers n'avaient jamais dépassé la phase des travaux de commission.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.