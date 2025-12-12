Madagascar: Rn4 - Maevatanana - Une collision entre un camion et un 4x4 fait un mort

Un routier, au volant de son véhicule semi-remorque, a trouvé la mort dans une dramatique collision avec un 4x4, hier, dans le district de Maevatanàna.

Le choc a été d'une violence telle qu'un routier a perdu la vie. Hier, vers 13h30, un camion semi-remorque et un 4x4 se sont percutés sur la Route nationale 4, entre Ampisavankaratra et Antsiafabositra, dans le district de Maevatanàna. Le véhicule lourd, chargé de marchandises et bâché, venait d'aborder un virage lorsque sa cargaison s'est mise à ballotter. Déséquilibré, il a dévié de sa trajectoire et a heurté de plein fouet le 4x4 qui arrivait en sens inverse, en direction d'Antananarivo.

Sous la violence du choc, les deux véhicules ont basculé dans un ravin. La semi-remorque s'est couchée sur le flanc, son chargement éparpillé sur le sol. Le 4x4, quant à lui, a terminé sa course dans les broussailles, le capot écrasé, le pare-brise pulvérisé. Autour de lui, des cartons et des bouteilles plastiques jonchent le sol, témoins d'un transport interrompu net.

Constatations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le conducteur du poids lourd n'a pas survécu. Son corps a été retrouvé sans vie dans la cabine. L'aide-chauffeur, ainsi que les occupants du 4x4, dont un bébé, ont été blessés. Six personnes au total ont été évacuées vers l'hôpital par des automobilistes de passage, avant même l'arrivée des autorités.

Informés des faits par un usager de la route, deux éléments de la Brigade de la Police Routière (BPR) de Maevatanàna se sont rendus sur place pour sécuriser la zone et effectuer les premières constatations. Quatre autres gendarmes des postes fixes d'Ampisavankaratra et d'Antsiafabositra ont été dépêchés en renfort. Le lieu de l'accident, situé hors couverture du réseau téléphonique, a compliqué la transmission des informations. Le rapport complet est attendu dès que les conditions le permettront, d'après un officier joint par téléphone.

Sur les images prises sur place par des témoins, on voit des villageois rassemblés autour des véhicules, certains formant une chaîne humaine pour extraire les blessés du ravin. D'autres, impuissants, observent les dégâts. Le drame s'est précisément produit à Antananarivokely, un hameau loin de la ville de Maevatanàna vers Antananarivo, où la route serpente entre collines et ravins.