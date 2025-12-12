Madagascar: Journée du volontariat - Des bénévoles préservent le Rova d'Andafiavaratra

Volontariat. Le Rova d'Andafiavaratra se trouve au centre des préoccupations

À l'occasion de la Journée du volontariat français, France Volontaires Madagascar (FVM), en partenariat avec le ministère de la Communication et de la Culture (MCC), s'est mobilisé au Rova d'Andafiavaratra. Cette année, le thème choisi met en avant le rôle du volontariat international face aux enjeux environnementaux, en écho à la nécessité de préserver ce patrimoine historique.

Hier, les volontaires ont consacré leur journée à l'entretien du jardin. « Nous avons choisi le Rova d'Andafiavaratra, un site patrimonial majeur, pour à la fois entretenir ses espaces et identifier les travaux nécessaires », explique Faly Mahefanirina Rakotomalala, directeur général de la Communication au MCC. La visite du site a permis de relever plusieurs besoins urgents, notamment des réparations de toiture et le renforcement de la sécurité. L'objectif est clair : assurer la conservation durable de ce lieu emblématique.

Sensibilisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le FVM ne limite pas ses actions à ce site. Tout au long de l'année, l'organisation a mené diverses initiatives de sensibilisation à l'environnement. Les actions se poursuivront le 12 décembre à la Cité des Cultures Antaninarenina, avec pour ambition d'inciter toujours plus de citoyens à adopter des comportements respectueux de l'environnement », souligne Niry Ramalijaona, représentante nationale du FVM. L'année dernière, France Volontaires a mobilisé cinq cents volontaires français et cent vingt et un volontaires malgaches pour promouvoir le développement durable.