Afrique: Basketball 3x3 - Elly Randriamampionona accueilli en héros à Mayotte

Fraîchement sacré champion d'Afrique avec les Ankoay à l'Africa Cup 3x3, Elly Randriamampionona a été accueilli en véritable héros à son retour à Mayotte.

Après avoir brillamment représenté Madagascar et décroché le titre continental avec la sélection nationale, Elly a regagné Labattoir pour rejoindre son nouveau club, le Vautour Club de Mayotte. À son arrivée, le MVP de l'Africa Cup a eu droit à tous les honneurs : chants, danses et ferveur populaire ont accompagné sa sortie d'aéroport, dans une ambiance chaleureuse préparée en son hommage.

Visiblement ému, le joueur n'a pas caché sa gratitude : « Sentir toute cette énergie, cette chaleur et ce soutien à mon arrivée, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Ce retour triomphal marque le début d'une nouvelle aventure sportive pour l'un des basketteurs malgaches les plus en vue.