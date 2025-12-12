Madagascar: Protection sociale - Des enfants dessinent leur avenir

Donner enfin la parole aux premiers concernés, les enfants, telle est l'ambition de SOS Villages d'Enfants, qui a lancé avant-hier au Radisson Blu Ambodivona une consultation nationale. L'objectif est d'offrir aux enfants un espace pour exprimer leurs besoins, leurs difficultés et leurs propositions afin d'améliorer leur prise en charge dans les années à venir.

« Ils ne sont pas seulement des bénéficiaires, ce sont des acteurs. L'organisation veut élaborer sa stratégie 2026-2030 avec les enfants », souligne Maria Raharinarivonirina, présidente du conseil d'administration. Cette démarche participative, menée dans toutes les régions où elle intervient, vise à faire entendre la voix de ceux qu'on écoute rarement.

Cette initiative marque une étape importante pour la protection de l'enfance. Elle pourrait inspirer les futures politiques publiques, les retours des enfants permettant d'ajuster les actions et de bâtir des mécanismes plus adaptés et respectueux de leurs droits. Les enfants sont invités à proposer des idées et des recommandations qui serviront de base à la stratégie nationale de protection 2026-2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis 36 ans, SOS Villages d'Enfants agit dans sept régions dont Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Atsinanana, Anosy, Atsimo Andrefana et Androy, et accompagne près de cinquante mille enfants chaque année, allant de l'accueil en Village à l'accompagnement des familles vulnérables.

Quatre Villages fonctionnent actuellement à Anosy, Vakinankaratra, Atsinanana et Vontovorona, accueillant des orphelins ou enfants privés de protection familiale. « Notre mission est de les accompagner vers l'autonomie, sur les plans éducatif et socio-économique », rappelle la directrice nationale, Felamboahangy Ratsimisetra.