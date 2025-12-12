Madagascar: Pétangue - Ravaka élu à Analamanga, Dina à Matsiatra Ambony

12 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les nouveaux présidents des élections ajournées sont enfin connus.

L'élection du président de la ligue d'Analamanga et celle de Matsiatra Ambony se sont déroulées sans incident hier. Promu, le président du Pétanque Ampitatafika Club (PAC) et ancien conseiller technique régional d'Analamanga, Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra, remporte la victoire à Analamanga avec seize voix contre sept et une annulée, contre Heritiana Patrick Ramananjatovo, hier à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Et à Matsiatra Ambony, Dina Herimalala Randrianarivahiny a été élu président en engrangeant cinq voix contre trois et deux votes blancs contre Kaleba Rajaona au troisième tour. Le scrutin n'a commencé que presque deux heures après l'heure prévue, car le président de la commission électorale, Olivier Solondrazana Ramanandraibe, et le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Njato Andriamampionona, ont été encore convoqués au ministère à Ambohijatovo dans la matinée.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.