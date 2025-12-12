Madagascar: Pétangue - Ravaka élu à Analamanga, Dina à Matsiatra Ambony

Les nouveaux présidents des élections ajournées sont enfin connus.

L'élection du président de la ligue d'Analamanga et celle de Matsiatra Ambony se sont déroulées sans incident hier. Promu, le président du Pétanque Ampitatafika Club (PAC) et ancien conseiller technique régional d'Analamanga, Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra, remporte la victoire à Analamanga avec seize voix contre sept et une annulée, contre Heritiana Patrick Ramananjatovo, hier à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Et à Matsiatra Ambony, Dina Herimalala Randrianarivahiny a été élu président en engrangeant cinq voix contre trois et deux votes blancs contre Kaleba Rajaona au troisième tour. Le scrutin n'a commencé que presque deux heures après l'heure prévue, car le président de la commission électorale, Olivier Solondrazana Ramanandraibe, et le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Njato Andriamampionona, ont été encore convoqués au ministère à Ambohijatovo dans la matinée.