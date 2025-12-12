Madagascar: Rugby malgache - Un héritage de 125 ans à redécouvrir

12 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le rugby fait son entrée à Madagascar au début du XXe siècle, comme le raconte Raymond Razafindralambo dans son ouvrage « Le Rugby Malagasy » paru en 1987. Dans dix jours, Malagasy Rugby va offrir deux journées de fête pour marquer le lancement du jubilé des 125 années d'existence du rugby malgache les 20 et 21 décembre au stade Makis d'Andohatapenaka.

L'ouvrage de Raymond Razafindralambo explique: « c'était vers 1905 que les premières rencontres de football-rugby se déroulèrent à Mahamasina entre des militaires français du "Bataillon" et des joueurs malgaches surnommés "Zanaky ny maraina".Le premier club malgache, le Stade Olympique de l'Imerina (SOI), voit le jour en 1909 et devient SOE en 1911. Jusqu'en 1957, la discipline est reine et accompagne les aspirations nationalistes, offrant un espace d'expression corporelle et identitaire inédit.

1957 est qualifiée d'année charnière avec la tournée de l'équipe représentative à Nice, Toulon, Toulouse puis Paris qui marque à la fois la gloire et la tragédie. Après trois victoires retentissantes, la rencontre face au Racing Club de France bascule dans le drame : Raphaël Randriambahiny, dit Mbahiny, décède après un plaquage fatal.

