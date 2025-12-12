Madagascar: Kalon'ny fahiny - Feon'Analamanga fête dix ans de musique et de tradition

Pour marquer ses dix années d'existence, le groupe Feon'Analamanga proposera un spectacle le 20 décembre de deux heures, au cours duquel plus de quarante chansons seront interprétées.

La première partie sera dédiée à Naka Rabemanantsoa, tandis que la seconde mettra à l'honneur les autres compositeurs du Kalon'ny Fahiny. Solos, duos et trios rythmeront le concert, offrant une diversité musicale qui captivera le public. Les artistes porteront des tenues traditionnelles et élégantes, avec plusieurs changements de costumes au fil du spectacle, soulignant le charme et l'authenticité de leurs interprétations.

À la direction technique et artistique, Peter Ralahimihoatra Andriamifidy, membre clé du groupe et mari de la petite-fille de Naka Rabemanantsoa, assure la qualité et la communication. Depuis le décès de Naka Rabemanantsoa en 2014, il poursuit la mission de préserver et transmettre l'héritage musical du groupe. Les répétitions hebdomadaires chaque samedi garantissent une préparation rigoureuse pour un spectacle prêt à enflammer la scène. La tournée des dix ans a déjà marqué Antsirabe, l'Hôtel Diamond lors de la 73e édition et la Cité des Cultures, avant de se conclure à l'IKM Antsahavola.

Composé aujourd'hui de quinze artistes âgés de 20 à 60 ans, Feon'Analamanga ajuste sa formation selon les besoins pour toucher le jeune public tout en transmettant les œuvres traditionnelles. « Le Kalon'ny Fahiny s'appuie sur les rythmes ba-gasy et des instruments emblématiques tels que le piano, la valiha, la valiha vata et la guitare traditionnelle», explique Peter Ralahimihoatra Andriamifidy.

Fils de Rajohnson, Naka Rabemanantsoa a grandi dans la musique d'église avant de créer un répertoire inspiré du théâtre et de la musique sacrée, comprenant près de trois cents compositions. Les membres actuels veillent à interpréter fidèlement ses œuvres ainsi que celles des pionniers comme Justin Rakoto, Ratonarivo et Rasandigitara, respectant ton, rythme et nuances vocales. Les droits de ces compositions appartiennent au groupe, qui continue ainsi de préserver et de transmettre ce patrimoine musical précieux.