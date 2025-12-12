Madagascar: Alasora- Des malfaiteurs armés envahissent une propriété

Alors que le père n'était pas encore rentré, dix bandits armés ont fait irruption chez lui à Alasora mardi, s'en prenant à sa famille et au gardien.

Une attaque à main armée a eu lieu mardi à 00h07 à Antanety, fokontany Miadana, commune Alasora. Une dizaine d'individus ont pénétré dans la cour d'une maison, profitant de l'obscurité pour avancer sans bruit. Deux d'entre eux portaient une cagoule, les autres avaient le visage découvert, mais tous semblaient agir avec une coordination qui trahissait l'habitude. Ils étaient armés de deux pistolets et d'une grande machette. Le gardien, surpris dans sa ronde, n'a pas eu le temps de réagir. Les armes braquées sur lui l'ont obligé à se soumettre. Les assaillants ont fouillé ses poches et se sont emparés de l'argent et des téléphones présents sur les lieux.

Dépêchés

Pendant que certains surveillaient les abords, d'autres s'acharnaient sur la grille de protection menant à la maison principale. À l'aide d'une pince coupante, ils ont sectionné les barreaux, tentant de forcer l'accès. La porte d'entrée, solidement verrouillée, leur a toutefois résisté.À l'intérieur, la famille, réveillée en sursaut, n'a pu qu'écouter les bruits métalliques, les ordres chuchotés, les pas précipités dans la cour. Le propriétaire, lui, n'était pas encore rentré. Il participait à une fête lorsqu'il a reçu l'appel affolé de son épouse l'informant que des hommes armés étaient dans leur cour. Il a immédiatement pris la route. Arrivé devant son portail, il a aperçu des silhouettes encore en mouvement. Dans un réflexe mêlant panique et instinct, il a actionné son klaxon pour tenter de les faire fuir, avant de repartir chercher directement les gendarmes.

Cinq éléments en patrouille ont été dépêchés sans délai. En parallèle, d'autres unités des environs ont été mobilisées pour mettre en place un dispositif de bouclage, quadrillant les axes susceptibles d'être empruntés par les fuyards. Mais lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, les bandits s'étaient déjà volatilisés et ont pris la direction du sud. Leur passage n'a duré que quelques minutes, mais il a suffi à semer la peur et à laisser derrière eux une cour en désordre, une grille sectionnée et des habitants encore sous le choc. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la peur, elle, s'est installée.