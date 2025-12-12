Madagascar: Accident - Tsarasaotra - Un 4x4 envoie un fourgon hors de la chaussée

Un grave accident a perturbé la circulation hier matin sur la rocade de Tsarasaotra, où un fourgon s'est renversé après une collision avec un 4x4. Son conducteur a été grièvement blessé et évacué d'urgence vers un centre hospitalier. Son passager et le chauffeur du V8 ont été pris en charge sur place.

Il était 7h20 lorsque des Forces d'Intervention de la Police, en déplacement vers Ivato pour une répétition générale, ont vu la scène se produire sous leurs yeux. Sur la chaussée encore dense, le fourgon venait de quitter brusquement la route avant de se retourner sur le toit. Un peu plus loin, le Land Cruiser V8 était immobilisé, la partie avant endommagée.

Il aurait tenté de dépasser le fourgon qui roulait devant lui. La manœuvre aurait été interrompue par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse. En voulant éviter une collision frontale, le conducteur du 4x4 aurait braqué, heurtant finalement l'arrière du fourgon. Sous l'impact, ce dernier a été projeté hors de la chaussée. Les policiers se sont arrêtés pour sécuriser les lieux, établir un périmètre de sécurité et porter secours.