Afrique: Coopération - Le Royaume du Maroc réitère son engagement aux côtés du Burkina Faso

11 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat a reçu en audience, mercredi 10 décembre 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 5e session de la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, le chef de la diplomatie

marocaine a transmis au Président du Faso « les salutations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI ». Le ministre Bourita a rappelé au chef de l'Etat, l'engagement de son pays aux côtés du Burkina Faso dans son action de stabilisation et de développement. « J'ai transmis aussi à Son Excellence la volonté de Sa Majesté le Roi d'accompagner la vision de Son Excellence le Président pour garantir la sécurité et le développement de ce peuple frère », indique l'hôte du Président du Faso.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre marocain chargé des Affaires étrangères a aussi échangé avec le Capitaine Ibrahim Traoré sur les opportunités de coopération sectorielle entre les deux pays dans le cadre des relations profondes portées par la vision des deux chefs d'Etat, mais aussi ancrées dans l'histoire à travers les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères ».

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.