Burkina Faso: Burkina-Brésil - L'ambassadeur Ellen Barros en fin de mission

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, mercredi 10 décembre 2025, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil au Burkina Faso, madame Ellen Barros. Cette rencontre intervient alors que la diplomate arrive au terme de sa mission après cinq années consacrées au renforcement des relations bilatérales.

A sa sortie d'audience, l'ambassadeur Ellen Barros a dit éprouver une grande émotion au moment de prendre congé du Burkina Faso. Elle a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement pour l'accompagnement reçu tout au long de son séjour. Evoquant sa mission, la diplomate s'est réjoui de l'évolution positive des liens entre Ouagadougou et Brasilia. « Pendant ces cinq ans, j'ai vu les relations qui se sont élargies et approfondies. Le Burkina est plus proche du Brésil et le Brésil est plus proche du Burkina », a-t-elle déclaré, tout en rappelant le potentiel immense des deux nations pour poursuivre et approfondir leur coopération, notamment grâce à la similitude de leurs réalités géographiques et climatiques.

Ellen Barros a mis en lumière les avancées enregistrées dans plusieurs secteurs. Dans le domaine culturel, la présence brésilienne s'est renforcée par sa participation à de grands événements tels que le FESPACO, le SIAO et le festival REMA, ainsi que par de nombreuses initiatives artistiques conjointes. Sur le plan agro-pastoral et agricole, la coopération s'est traduite par des actions pour l'amélioration de la production laitière, des échanges d'expertise sur la gestion de la sécheresse et un appui à la filière mangue. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, un partenariat avec l'INERA a permis le développement de projets techniques adaptés aux réalités des deux pays.

Elle a également souligné un rapprochement politique, diplomatique et multilatéral, symbole d'une confiance croissante entre les deux gouvernements. La diplomate dit garder un souvenir fort du Burkina Faso et de son peuple, « travailleur, joyeux et intègre ». « Je vais partir avec de bons souvenirs. Ce sont des années qui m'ont apporté beaucoup de joie.

J'ai appris à connaître le peuple burkinabè et je sais maintenant d'où viennent certaines des valeurs que nous partageons au Brésil », a-t-elle confié, avant de conclure : « on a planté des bases plus solides pour que la coopération puisse continuer dans l'avenir, et nous sommes très contents de voir qu'elle peut avancer davantage ». En saluant le travail accompli par Ellen Barros, le gouvernement burkinabè réaffirme sa volonté de poursuivre, avec les autorités brésiliennes, la consolidation d'une coopération dynamique et bénéfique pour les deux pays.