Burkina Faso: Coopération Ouagadougou-Riyad - L'ambassadeur Fahad Bin Abdulrahman Aldosari fait ses adieux au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, mercredi 10 décembre 2025, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, en fin de mission après cinq années passées au Burkina Faso.

«Je suis venu remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement pour avoir facilité mon travail. Mon mandat arrive à son terme et je tenais à exprimer toute ma gratitude. L'Arabie saoudite restera toujours aux côtés du Burkina et du peuple burkinabè », a déclaré le diplomate à sa sortie d'audience. En poste à Ouagadougou depuis 2021, l'ambassadeur Aldosari s'est particulièrement illustré par son engagement dans le développement de la coopération bilatérale.

Les relations entre le Burkina Faso et l'Arabie saoudite, établies depuis 1965, ont connu un dynamisme renforcé grâce aux actions menées sous sa conduite, notamment dans les domaines humanitaire, éducatif et sanitaire.

En reconnaissance de ses efforts, il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre de l'Etalon, sur décision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Une distinction honorifique qui traduit l'importance de son rôle dans le rapprochement entre Ouagadougou et Riyad. Le Premier ministre a salué le travail accompli par le diplomate et l'a encouragé à demeurer un ambassadeur du Burkina Faso, que ce soit en Arabie saoudite ou dans ses futures fonctions. L'intéressé a indiqué avoir toujours œuvré pour soutenir les Burkinabè, en particulier dans les domaines de la santé, de l'humanitaire et de l'éducation.

« Beaucoup de programmes ont été réalisés grâce à la coopération entre nos deux pays. Je suis très honoré d'avoir servi ici », a-t-il confié. Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, qui avait déjà effectué un premier séjour au Burkina Faso en 2004-2006 avant son retour en tant qu'ambassadeur, a réaffirmé son attachement au pays des Hommes intègres. « Le Burkina Faso est mon deuxième pays. Je garderai toujours le peuple burkinabè dans mon cœur. Je vous souhaite paix, succès et santé. Etre resté cinq ans ici est une immense fierté pour moi », a-t-il conclu.