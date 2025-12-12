Congo-Kinshasa: Mise en service d'un chatbot pour informer les consommateurs sur leurs droits et simplifier la gestion des plaintes

Le ministère de l'Économie annonce la mise en service d'un chatbot innovant, un assistant informatique virtuel conçu pour informer les consommateurs sur leurs droits et simplifier la gestion des plaintes. Les secteurs concernés sont nombreux : banques, assurances, télécommunications, transport aérien, produits pharmaceutiques et alimentaires, sans oublier l'électricité.

Selon le communiqué publié le jeudi 11 décembre, cet outil permettra non seulement de protéger les consommateurs, mais aussi de détecter et signaler les pratiques abusives, pour un meilleur suivi et une réparation des préjudices.

Concrètement, le chatbot guide l'utilisateur dans la rédaction d'un signalement clair et conforme aux procédures. Il offre également un accès simplifié aux droits des consommateurs, en proposant des résumés des textes juridiques en vigueur dans chaque secteur. Objectif : permettre à chacun de comprendre ses droits, d'identifier la nature de son problème et de connaître les délais de traitement de sa plainte.

Les signalements recueillis alimenteront une base de données destinée à renforcer la surveillance du marché et à cibler les secteurs nécessitant une vigilance accrue. Pour garantir l'efficacité du dispositif, des bureaux de liaison ont été créés entre le ministère et les différentes autorités de régulation.

Avec ce nouvel outil, le ministère entend renforcer la transparence, encourager la participation citoyenne et assurer une meilleure protection des consommateurs sur tout le territoire national. Une initiative qui, selon lui, contribuera à garantir des prix justes.