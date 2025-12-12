Congo-Kinshasa: Un mort et plus de 50 commerces dévastés dans un incendie à Mambasa

Une personne est décédée dans un incendie qui s'est déclaré vendredi 12 décembre dans le centre commercial de Mambasa, à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia, dans la province de l'Ituri. Environ cinquante commerces, incluant des boutiques, des restaurants et des dépôts de vivres, ainsi que des maisons d'habitation, ont été complètement consumés.

D'après des sources locales, l'origine du feu reste inconnue, mais il aurait démarré de l'hôtel Pygmées vers une heure du matin et se serait propagé ensuite aux autres bâtiments de la même concession, puis vers les boutiques et dépôts en bois du centre commercial.

Les victimes ont tout perdu, notamment des denrées destinées à la période des festivités (poisson salé, haricots, vêtements, chaussures, etc.). Elles dénoncent l'absence de moyens de lutte contre les incendies dans ce chef-lieu de territoire et déplorent que les alertes n'aient circulé largement que plus de deux heures après le début de l'incendie, alors que les dégâts étaient déjà importants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La population, venue en grand nombre, est restée impuissante face à l'ampleur des flammes. Ce n'est qu'à l'aube qu'un engin utilisé pour la réhabilitation des routes a été déployé pour démolir certaines structures et empêcher la propagation du feu vers le marché surnommé « Zala na Mbango ». Le matin même, Mambasa s'est réveillé sous le choc et l'activité économique est quasiment paralysée. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie.