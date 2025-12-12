Congo-Kinshasa: Le langage critique à l'égard de la justice internationale

12 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que des organisations et des individus multiplient les efforts pour que les victimes des affres de la guerre à travers le monde trouvent réparation, la RDC n'est pas en reste parmi les pays souhaitant que justice soit faite et que les auteurs des crimes répondent de leurs actes.

Mais alors qu'une léthargie est souvent observée dans le camp de la justice nationale, des entités judiciaires internationales n'hésitent pas à ouvrir des enquêtes sur des crimes supposés commis sur le territoire national.

C'est le cas par exemple de la Cour pénale internationale. Mais ces actions menées ne sont pas sans critiques. Certains internautes ne tardent pas à crier haut et fort pour dénoncer ce qu'ils qualifient de partialité dans le traitement des dossiers liés aux crimes. Ces derniers vont jusqu'à considérer la Cour comme anti-africaine, faute de poursuites contre certains leaders influents du monde, accusés de crimes à travers la planète. Mais comment comprendre ce désintéressement de la plupart des personnes vis-à-vis du fonctionnement de la justice internationale, et quel risque cela peut-il avoir dans la lutte contre l'impunité ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour en discuter, nous recevons en premier Johnson Ishara Butaragaza est un jeune leader politique originaire de Goma, au Nord-Kivu, et coordinateur de la structure citoyenne Dynamique Génération Consciente (DYGENEC-RDC) et Josué Wallay, licencié en droit public, affilié au Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique. Il est spécialisé sur des questions de justice transitionnelle, de bonne gouvernance et d'État de droit en RDC. Bonne condition d'écoute/sites/default/files/2025-12/111225-ctfpmag50-00.mp3

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.