Sénégal: Procès contre Babacar Athie - Aby Ndour déboutée de sa demande

12 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw GAYE

La chanteuse Aby Ndour qui poursuivait son associé Babacar Athie pour entrave au libre exercice du travail et destruction d'effets de chèques, a été déboutée de sa demande comme étant mal fondée, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, qui a rendu son délibéré ce matin.

Cependant, Babacar Athie a écopé d'un mois assorti du sursis et d'une amende de 100 000 Fcfa. Les intérêts civils de Aby's Garden ont été réservés.

Au cours du procès qui s'était tenu vendredi dernier, Aby Ndour qui détient 60% de Aby's Garden, avait expliqué que le prévenu avait détourné des caisses de l'entreprise, 40.000.000 de Fcfa. Elle a déposé une plainte. Babacar Athie a reconnu les faits et a remboursé le montant pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais pour bloquer les activités de la société, dès qu'il est sorti du tribunal, le prévenu s'est rendu dans leur restaurant situé sur la Corniche Ouest, pour raturer des chèques.

Babacar Athie a reconnu avoir raturé les chèques pour que sa responsabilité ne soit plus engagée dans l'entreprise parce qu'il s'agit de chèques non remplis mais qu'ils ont consignés Aby Ndour et lui.

L'avocat de la partie civile avait réclamé 10 millions de Fcfa. Le représentant du parquet avait requis 3 mois assortis du sursis. L'avocat de la défense avait précisé que Babacar Athie a investi 240 millions de Fcfa dans « Aby's Garden » et demandé au tribunal de déclarer la constitution de partie civile de Aby Ndour irrecevable.

