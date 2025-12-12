Sénégal: Saint-Louis - Des femmes transformatrices de la Langue de Barbarie bénéficient d'un renforcement de capacités économiques

La société Kosmos Energy a, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), procédé vendredi à la remise de matériel aux femmes transformatrices de poissons et de céréales de Saint-Louis. Une action qui marque l'aboutissement d'un long processus d'écoute, de formation et de soutien économique à travers le programme "Huit Mille Bootcamp", spécialement conçu pour leur inclusion.

Cette initiative vient, selon les promoteurs, répondre à une demande exprimée depuis le lancement des programmes de soutien économique de l'entreprise. « Suite au programme destiné aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans, les femmes nous avaient approchées pour exprimer leur volonté d'être intégrées à nos actions. Elles souhaitaient bénéficier du même accompagnement et que la limite d'âge ne soit plus un obstacle », explique Coumba Kane, agent de liaison communautaire de Kosmos Energy.

Pour répondre à cette requête, l'entreprise a créé un dispositif entièrement dédié, baptisé "Huit Mille Bootcamp", dont l'objectif est de renforcer durablement les capacités productives et économiques des femmes. « Nous avons imaginé un programme qui cible exclusivement les transformatrices, afin de soutenir leurs activités et améliorer leur productivité », a déclaré Coumba Kane.

Après une phase de consultation ayant mobilisé plus d'une trentaine de femmes, l'entreprise a organisé une journée de formation, le 11 décembre 2025, au Centre Culturel Français de Saint-Louis. Les participantes y ont été formées à la gestion financière, à l'hygiène et à la qualité, des compétences essentielles compte tenu de la nature alimentaire de leurs produits. « Elles nous ont clairement exprimé leurs besoins prioritaires, autant en matériel qu'en formation. Sur cette base, nous avons sélectionné des équipements adaptés », souligne Mme Kane.

Six groupements ont ainsi bénéficié d'un appui de plus de 3 millions chacun, destiné à l'achat de matériel choisi par les femmes elles-mêmes. Le matériel remis comprend notamment des machines pour la transformation des céréales, des machines à déshydrater, des moulins à poisson, des bacs de fermentation, des bassines professionnelles, des balances, ainsi que des lampes solaires installées sur trois sites.

« L'objectif est que ces femmes travaillent mieux, produisent mieux et gagnent mieux, dans une logique de résilience économique et sociale », conclut Coumba Kane, qui salue la détermination et le dynamisme des bénéficiaires. Ces dernières ont salué une dotation d'un grand apport dans leurs activités de transformation de produits halieutiques.