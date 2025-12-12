Cote d'Ivoire: Évaluation des politiques publiques - L'Igf renforce son expertise avec une nouvelle certification

Vingt-six (26) agents de l'Inspection générale des finances (Igf) ont entamé le 8 décembre 2025, à Abidjan, la première session d'un séminaire de formation avancée en évaluation du développement.

Cette session, organisée en partenariat avec l'École nationale d'administration publique (Enap) du Québec, marque le début d'un parcours qui s'étendra jusqu'en février 2026 et qui doit conduire à l'obtention d'une certification universitaire en évaluation du développement.

Lors de l'ouverture des travaux, l'Inspecteur général des finances, Marie Hélène Sarassoro épouse Fadiga, a rappelé que ces trois modules spécialisés prolongent et complètent le Programme international de formation en évaluation du développement (Pifed), déjà suivi par les 26 agents en 2024.

« Il s'agit d'une véritable opportunité qu'il vous appartient de saisir », a-t-elle insisté, soulignant que cette formation constitue une étape décisive dans la consolidation des compétences liées à l'évaluation des politiques publiques, désormais au coeur des missions de l'Igf. Elle a également salué la coopération fructueuse avec l'Enap, qui avait exprimé, un an plus tôt, son engagement à soutenir le renforcement des capacités de l'institution ivoirienne.

Au nom de Helen Sultan, représentante du Bureau du Québec en Côte d'Ivoire, Mme Kalapo, attachée aux affaires culturelles, éducatives et publiques, a réaffirmé l'importance de cette collaboration. Selon elle, les contenus pédagogiques proposés s'inscrivent pleinement dans les objectifs nationaux de suivi diligent du développement.

L'expert-formateur de l'Enap, Aref Ben Abdallah, a, pour sa part, rappelé que le Pifed constitue un socle fondamental pour comprendre l'évaluation des programmes et politiques publiques. « Avec ces trois modules spécialisés, on va plus loin, tant sur le plan technique que méthodologique », a-t-il précisé, saluant l'engagement de l'Igf à renforcer la fonction évaluative.

Le parcours de certification repose sur trois modules, à savoir le module 1 : Suivi-évaluation, consacré à la mise en place d'un dispositif institutionnel ou national de suivi des programmes ; Module 2 : Évaluation d'impact, mobilisant des outils qualitatifs et quantitatifs pour analyser les effets réels des politiques publiques ; Module 3 : Méthodes mixtes, combinant approches qualitatives et quantitatives pour produire des analyses robustes et complètes.

Pour M. Aref, cette progression permettra aux équipes d'acquérir une expertise opérationnelle : « A la suite de cette formation, nous serons capables d'entamer une première évaluation conjointe Igf-Enap », a-t-il affirmé. En lançant cette phase de formation, l'Inspection générale des finances réaffirme son engagement à renforcer la qualité du pilotage des politiques publiques.

Ce programme marque un tournant stratégique : celui de la professionnalisation accrue de l'évaluation, indispensable pour améliorer l'efficacité des actions publiques et répondre aux exigences de gouvernance moderne.