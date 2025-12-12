Afrique de l'Ouest: Guichet unique maritime - Abidjan trace la voie d'une intégration régionale ambitieuse

Après trois jours d'échanges intenses, l'atelier sous-régional consacré à la mise en oeuvre du Guichet unique maritime (Msw) s'est achevé le 11 décembre 2025, à Abidjan.

Organisé par l'Organisation maritime internationale (Omi), en partenariat avec le ministère des Transports de Côte d'Ivoire, l'événement a réuni les représentants de onze pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mobilisés autour de la transformation numérique des opérations portuaires.

Le système Msw permet l'échange numérique de données et de documents entre les parties prenantes du transport maritime, réduisant ainsi les charges administratives, améliorant l'efficacité et renforçant les systèmes de gestion portuaire.

C'est au nom du Directeur général des affaires maritimes (Dgam), le colonel-major Kouassi Yao Julien, que la Directrice générale adjointe (Dga) des affaires administratives, le lieutenant-colonel Ninsemon épouse Alabi Kida Rose, a prononcé l'allocution de clôture. Elle a salué « le leadership constant » du Dgam, véritable boussole du secteur maritime ivoirien, ainsi que l'engagement ferme du ministre des Transports, Amadou Koné, et du ministre délégué Célestin Serey Doh, dont la vision politique oriente les réformes en cours. « Ce n'est pas le calme qui fait avancer le navire, mais le cap », a-t-elle rappelé, soulignant l'urgence de mettre en oeuvre, de façon harmonisée, le Msw conformément à la résolution FAL 14(46), entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Les participants ont partagé leurs expériences issues des missions d'évaluation conduites par l'Omi au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Togo. Ces travaux ont mis en lumière les défis communs, mais aussi les capacités techniques déjà disponibles dans la sous-région. « Vous avez déployé vos voiles avec intelligence, rigueur et détermination », a déclaré la Dga.

L'atelier a permis d'explorer en profondeur les exigences techniques du Msw, notamment les 13 déclarations FAL, la digitalisation des procédures, l'interopérabilité et la facilitation du commerce maritime. Les partenaires techniques, dont la Banque mondiale et le Pact, ont été salués pour leur soutien structurant.

Au-delà de la simplification administrative, le Guichet unique maritime vise à fluidifier les opérations portuaires, réduire les délais et coûts logistiques, renforcer la sécurité maritime, améliorer la compétitivité régionale et assurer la conformité aux standards internationaux.

Le séminaire a également contribué à plusieurs Objectifs de développement durable (Odd), notamment l'Odd 5, à travers une politique volontariste de promotion du genre.

Au moins 50 % de femmes ont pris part à cette rencontre, une orientation appelée à se renforcer dans les futures initiatives. Grâce à cet atelier, Abidjan consolide son positionnement comme hub maritime sous-régional et moteur de l'intégration numérique. La Direction générale des affaires maritimes portuaires (Dgamp) a assuré que les recommandations issues des travaux seront exploitées pour accélérer la phase opérationnelle du Msw en Côte d'Ivoire et soutenir les pays partenaires dans leurs démarches.

« Celui qui navigue seul finit par se lasser ; celui qui navigue avec les autres finit par arriver », a conclu le lieutenant-colonel Ninsemon épouse Alabi, en déclarant clos les travaux.

Les délégations quittent Abidjan avec une feuille de route renforcée, une vision partagée et la détermination d'implémenter, ensemble, un système maritime moderne, efficace et souverain au service de la croissance économique régionale.