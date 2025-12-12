Cote d'Ivoire: Concert - Serge Beynaud enflamme le Parc des expositions

12 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Maie Paule Obrou

C'est dans une salle archicomble du Parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët que l'artiste ivoirien de Coupé-décalé, Serge Beynaud, de son vrai nom Guy Serge Beynaud Gnolou, a transporté ses fans dans une ambiance extraordinaire lors de deux concerts tenus les 6 et 7 décembre 2025.

Des milliers de fans se sont rassemblés pour vivre un moment unique, où musique, énergie et émotions se sont mêlées dans une atmosphère électrique.

Le public est arrivé tôt, impatient de retrouver son artiste préféré. Dès les premières notes, l'ambiance est devenue explosive : cris, chants, danses... Chaque morceau déclenchait une vague d'enthousiasme. Même ceux éloignés de la scène ressentaient toute la puissance du show.

Selon Serge Beynaud et ses admirateurs, l'objectif de ces deux spectacles était clair : raviver la nostalgie des années 2010 à 2018, une période marquante de l'histoire du Coupé-décalé.

Pour célébrer cette époque, plusieurs « Beynaumanes » (les fans fidèles de l'artiste) ont adopté un style rétro, rappelant les looks tendance de ces années-là.

La scène a également accueilli plusieurs figures emblématiques de cette génération musicale, telles que Doliziana Debordo, Force One, Kedjevara, DJ Mix, Ayano et bien d'autres. Une line-up parfaite pour replonger le public dans une ambiance résolument rétro.

Durant ces deux jours de spectacle, l'artiste n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Nadiya Sabeh et Angelo Papa. Avec beaucoup d'émotions, Serge Beynaud a salué la mémoire de ces deux figures marquantes, rappelant leur contribution essentielle à la musique ivoirienne. Ce moment de recueillement a profondément touché le public, qui a accompagné l'hommage par une minute de silence, des applaudissements et des cris de soutien.

En somme, les concerts de Serge Beynaud se sont très bien déroulés. Les fans ont pleinement profité des différents spectacles. En dépit de quelques plaintes, le public, dans l'ensemble, est reparti satisfait.

Reconnaissant envers ses fans, Serge Beynaud a réaffirmé son engagement à continuer de travailler pour leur offrir le meilleur à chaque prestation.

