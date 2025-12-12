Maroc: Rencontre-débat autour du livre 'Comprendre le monde nouveau - Regard africain' de Driss Guerraoui

Une rencontre-débat autour du nouvel ouvrage de Driss Guerraoui, membre de l'Académie du Royaume du Maroc et président de l'Université Ouverte de Dakhla, intitulé "Comprendre le monde nouveau: Regard africain", a été organisée, mercredi à Casablanca.

Lors de cette rencontre tenue à l'initiative de l'Institut marocain des relations internationales (IMRI), M. Guerraoui a présenté ce livre qui tente d'analyser les grandes transformations que connaît le monde nouveau, met en exergue les éléments saillants des réalités impulsées par ces transformations, en dégage les conséquences sur les équilibres géoéconomiques mondiaux, et en identifie les impacts majeurs sur la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité en Occident et dans le Sud global.

Ce livre présente également, à partir d'un regard africain, une lecture possible pouvant contribuer à comprendre les enjeux géostratégiques de notre temps au triple niveau de la place et du rôle futurs de l'Afrique dans le monde nouveau, de la nouvelle question sociale et de la relation entre démocratie, culture et développement à l'heure de l'accélération de l'Histoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, M. Guerraoui a souligné que cet ouvrage essaie d'examiner les grandes tendances qui marquent le monde nouveau où des transformations majeures sont en cours, citant, dans ce sens, trois tendances : l'ère des extrêmes, l'ère des ruptures et l'ère des incertitudes.

Au vu de ces tendances, il y a lieu de s'interroger sur le regard que porte l'Afrique sur ce monde nouveau, a-t-il indiqué, notant que le livre jette la lumière sur la dynamique actuelle que connaît l'Afrique qui "découle d'une prise de conscience de plus en plus affirmée des avantages comparatifs, compétitifs et stratégiques dont dispose le continent dans ce nouveau monde".

Si les conditions objectives sont réunies, a-t-il ajouté, ces atouts pourront ériger le continent africain, dans ce monde nouveau, non seulement en tant que pôle de croissance de l'économie mondiale et marché du futur, mais aussi en tant que laboratoire des transitions majeures, notamment les transitions climatique, numérique et énergétique.

Selon M. Guerraoui, également président du Forum des associations africaines d'intelligence économique, "tout cela se passera dans le cadre d'une Afrique nouvelle portée par de nouvelles alliances géostratégiques et par une nouvelle génération d'intégration régionale qui permettra de bâtir l'Afrique de demain dans un nouveau monde qui est de plus en plus incertain et empreint de nouvelles insécurités".

Il a, de même, mis l'accent sur l'importance du capital humain africain qui, s'il est valorisé par la formation, l'éducation et l'innovation, sera un pilier et un acteur essentiel dans la nouvelle Afrique.

Par ailleurs, M. Guerraoui a souligné le rôle central du Maroc dans cette nouvelle Afrique, rappelant l'engagement continu et multidimensionnel du Royaume en faveur du continent africain.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'IMRI, Jawad Kerdoudi, a souligné l'importance de la thématique décryptée par cet ouvrage dans le contexte mondial actuel marqué par de grandes transformations et de nouvelles réalités.

Ce livre met également en exergue les défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires que posent ces transformations et tente de décortiquer le rôle de l'Afrique dans le nouveau monde, a-t-il ajouté.