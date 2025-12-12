Maroc: Dell Technologies Maroc clôture l'édition 2025 de 'Innovate with Data'

Dell Technologies Maroc a annoncé, mardi, la clôture de l'édition 2025 de "Innovate with Data", une journée stratégique dédiée à l'Intelligence artificielle (IA), la sécurité des données et la souveraineté numérique.

Ce grand rendez-vous annuel a réuni plus de 350 décideurs publics, dirigeants d'entreprises, experts IT et représentants de l'écosystème technologique national, indique Dell Technologies dans un communiqué.

Dédiée aux usages de l'IA appliquée à l'entreprise et aux enjeux de cybersécurité, cette édition contribue à la consolidation d'un socle digital souverain pour le Royaume, fait savoir la même source.

En effet, l'événement a été marqué par la participation de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, soulignant la priorité nationale accordée à l'innovation digitale et à la souveraineté des données.

Elle était accompagnée de hauts représentants d'institutions majeures de l'écosystème économique et technologique, ainsi que de directeurs généraux et responsables de la transformation digitale issus de secteurs stratégiques tels que la finance, les Télécoms, la banque, l'assurance et l'industrie.

Du côté de Dell Technologies, étaient présents Mohamed Talaat, Vice-Président Dell Technologies pour la région SENAL, Marc O'Regan, CTO EMEA -Europe Middle East Africa-, Ahmed Eid, Senior Director CEEMETA - Central & Eastern Europe, Middle East, Turkey & Africa - Presales, et Murray Irvine, Senior Director Data Center solutions CEEMETA, ainsi que d'autres responsables du management régional de Dell Technologies, témoignant de l'importance stratégique accordée au Maroc dans les plans de développement du groupe.

Intervenant à cette occasion, Mm Seghrouchni a indiqué que l'IA ouvre au Maroc de nouvelles perspectives de modernisation et de création de valeur, notant que les initiatives présentées lors de cette journée montrent que la collaboration entre le gouvernement, les universités et les acteurs technologiques peut accélérer la transition vers une économie numérique souveraine, compétitive et inclusive et que le Maroc dispose de tous les atouts pour réussir cette transformation.

Pour sa part, Nawfal Saoud, directeur général de Dell Technologies au Maroc, en Afrique de l'Ouest et dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) a déclaré : "Le Maroc avance désormais à un rythme où l'innovation n'est plus un concept mais une réalité opérationnelle. L'IA, associée à une infrastructure de données robuste et souveraine, devient un levier direct de performance pour les entreprises". Et de poursuivre : "Notre engagement est clair : rendre la technologie accessible, industrialisable et sécurisée pour accompagner les transformations à grande échelle".

L'édition 2025 a été marquée par deux signatures majeures, qui viennent renforcer l'intégration des technologies Dell au service de l'innovation marocaine. La première portant sur un MoU entre Dell Technologies et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) autour du développement d'un Smart Campus (Digital Twin), conçu pour soutenir les efforts de recherche, de simulation et l'industrialisation des usages IA.

La seconde relative à un MoU signé avec AtlantaSanad Assurance, ouvrant la voie au développement et à l'intégration de cas d'usage basés sur l'IA au sein du secteur assurance.

Ces accords incarnent une dynamique de coopération qui articulera, dans les mois à venir, R&D, innovation, souveraineté technologique et industrialisation des usages IA. La journée a alterné keynotes, témoignages internationaux et sessions techniques, donnant lieu à un contenu dense et structurant.

Parmi les temps forts figurait l'intervention de M. O'Regan consacrée à l'Agentic AI et à son influence sur l'économie numérique mondiale, ainsi que le retour d'expérience d'Ashraf Aboukass de Qatar Gas sur la gouvernance cyber-sécurisée.

Un panel réunissant Dell Technologies, AXA Assurance, l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc (AUSIM) et Wavestone a également approfondi les enjeux de souveraineté des données, de gestion du risque cyber et de valorisation des infrastructures IA, tandis que d'autres sessions ont porté sur l'AI Factory, le multicloud, les data centers nouvelle génération et la cybersécurité opérationnelle.

L'ensemble des échanges a mis en lumière les défis clés du marché marocain, notamment l'accélération de l'adoption de l'IA, l'hébergement souverain, la sécurité by design, la gouvernance des modèles, la résilience cyber et la nécessité d'indicateurs de performance pour mesurer l'impact réel des déploiements IA.

Forte de 22 années de présence dans le Royaume, Dell Technologies réaffirme son engagement à soutenir l'innovation nationale, à structurer les infrastructures numériques critiques et à accompagner les entreprises marocaines vers une utilisation responsable et sécurisée de l'IA.

"Innovate with Data 2025" s'impose désormais comme un rendez-vous majeur du digital au Maroc, catalyseur de rapprochement entre institutions, industrie et acteurs technologiques, avec une ambition commune de déployer une IA souveraine, sécurisée, productrice de performance et d'avenir.