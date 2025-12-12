Maroc: 6e édition du Festival du film d'Oukacha

La 6e édition du Festival du film d'Oukacha se tiendra du 17 au 19 décembre au Centre de réforme Ain Sebaa, sous le thème "Les peines alternatives".

Organisé par l'Association Relais Prison-Société et la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) avec le soutien du ministère de la Culture, d'Avocats sans frontières et de l'Union européenne (ASF/UE), le festival encourage la création cinématographique au sein des établissements pénitentiaires, indique un communiqué des organisateurs, faisant savoir que cinq établissements prennent part à cet événement inédit à savoir le Centre de réforme et de rééducation d'Ain Sebaa, la prison locale de Ain Sebaa, quartier jeunes filles, le centre de réforme et de rééducation de Benslimane, la prison d'Agadir Ait Melloul 2 et la prison de Tanger, détaille la même source, notant que les oeuvres présentées sont le fruit de plusieurs mois d'ateliers d'écriture, de réalisation, de montage et d'expression artistique, encadrés par des professionnels, artistes et formateurs.

Cette édition mettra en lumière la thématique des peines alternatives et proposera un ensemble de projections, rencontres et débats autour de cette nouvelle approche de justice, poursuit le communiqué, soulignant que le programme prévoit des projections des courts métrages réalisés par des jeunes détenus et des débats autour des films et de la thématique de l'année.

Les jeunes détenus exploreront cette thématique à travers la création de courts-métrages, donnant naissance à une mémoire cinématographique inédite, un regard sensible et authentique sur la nouvelle justice marocaine, une prise de parole rare et essentielle, relèvent les organisateurs.

Outre la compétition officielle, les candidats présenteront des spectacles de stand-up, des performances de podcast live et une exposition d'oeuvres, notamment de peinture, recyclage et de photographie.