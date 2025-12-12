Congo-Brazzaville: Un forum pour redonner ses lettres de noblesse à la fonction des ressources humaines

Organisé par l'observatoire africain des ressources humaines, un groupement des professionnels du secteur, ce forum tenu dans l'auditorium Denis Sassou N'Guesso du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, avait pour but de redonner les lettres de noblesse à la fonction des ressources humaines et de contribuer à son rayonnement au Congo.

Les acteurs et responsables des ressources humaines se sont retrouvés autour de ce forum pour moderniser la gestion des compétences et promouvoir le capital humain, première richesse d'une nation.

Ce forum, qui a connu la présence des ministres du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, et de l'Économie, du plan et de l'intégration régionale, Ludovic Ngatsé, ainsi que de la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a constitué une véritable plate-forme d'échanges et de partage d'expériences entre professionnels.

« Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour d'une conviction simple, mais puissante. La plus grande richesse du Congo, sa ressource la plus stratégique et la plus durable n'est pas enfouie dans nos sous-sols, elle est ici dans cette salle. Elle est dans l'intelligence, dans la créativité, dans la compétence, la force de travail de son peuple » a déclaré Kiba Gatsongo Nouni, président de l'OARH.

Pour Olga Akylangongo, responsable des ressources humaines à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), prendre la parole au nom de la société qu'elle représente, n'est pas seulement un honneur, c'est un moment profondément symbolique. « Ce forum marque en effet une étape majeur pour notre pays. Une étape où toute sa richesse et sa diversité deviennent le centre de gravité de nos ambitions nationales. »

Ouvrant les travaux de ces assises, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, a souligné que les recommandations issues du forum doivent redonner ses lettres de noblesse à la fonction des ressources humaines et contribuer à son rayonnement au Congo.

« Je suis honoré d'avoir été invité à ce forum RH, consacré au développement et à la valorisation du capital humain comme pilier de la croissance économique et sociale en République du Congo. En tant que ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, je peux témoigner quotidiennement de cette vérité », a déclaré le ministre Nicéphore Fylla de Saint-Eudes.

Ce forum premier du genre, a permis aux participants de visiter les stands tenus par les entreprises partenaires qui se sont engagées activement dans la gestion et le développement des ressources humaines en République du Congo.