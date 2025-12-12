Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Davez Eloko Ebouka

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu le 10 décembre, à son siège fédéral de Mpila, à Brazzaville, un dernier hommage au président du comité du parti de l'arrondissement 4 Loandjili, à Pointe-Noire, Davez Eloko Ebouka, décédé le 6 novembre au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie.

Conduits par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, les cadres et militants venus des neuf arrondissements de Brazzaville, de la commune de Kintelé et du district de l'Ile Mbamou, ainsi que ceux de la fédération de Pointe-Noire ont témoigné à cette occasion leur reconnaissance au membre du comité central, Davez Eloko Ebouka, conseiller technique chargé de l'assistance politique et des relations avec les élus locaux du Premier ministre.

Né le 26 septembre 1959 à Biessi, dans la Sangha, Davez Eloko Ebouka a intégré la Fonction publique en qualité d'enseignant avant de faire une longue carrière d'intendant après une formation à l'Ecole nationale moyenne d'administration (ENMA).

Sur le plan politique, il a adhéré à l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) depuis 1985, occupant des postes de responsabilité dont celui de secrétaire à l'administration au Kouilou. Davez Eloko Ebouka était de ceux qui se sont investis pour sauver le PCT pendant ses moments difficiles (1992-1996).

Le secrétaire à la communication et aux technologies de l'information et de la communication du PCT-Pointe-Noire, Ambroise Bayakissa, a, dans son éloge funèbre, rappelé que Davez Eloko continuait de véhiculer l'image d'un président de comité loyal, calme, pointilleux et apportait toujours des contributions pertinentes. « Même étant malade, il s'intéressait à la vie de son comité pour aviser et souffler les bonnes décisions à prendre à son intérim. Davez Eloko Ebouka habitait le PCT et le PCT l'habitait », a résumé en substance le membre du comité central.

Le secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation de la fédération PCT-Pointe-Noire, Jean Théophile Ilobakima, garde aussi de nombreux souvenirs de Davez Eloko Ebouka avec qui il a travaillé pendant longtemps tant dans la clandestinité, qu'officiellement. « À un moment donné, le PCT avait perdu le pouvoir, mais il fallait des soldats, des combattants du parti pour le ressusciter.

Et le camarade Eloko Ebouka était de ceux-là. Après, nous sommes revenus aux affaires et le parti a toujours compté sur lui. C'était un brave camarade qui, parlant peu, faisait beaucoup, il a toujours été à l'écoute de sa base (...). C'est une perte immense, non seulement au niveau de Loandjili où il a exercé, mais au niveau de la fédération de Pointe-Noire, » a-t-il témoigné.

Visiblement affligé par cette disparition, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a eu Davez Eloko Ebouka comme collaborateur à deux reprises, notamment en tant qu'intendant du lycée alors qu'il était ministre en charge de l'Enseignements primaire et secondaire, ensuite en tant que conseiller technique à la primature, retient de lui, un cadre discipliné et rigoureux, fidèle et loyal, très laborieux.

« Il était président du comité du parti de l'arrondissement 4 Loandjili, là où je suis moi-même militant et député élu. Le parti perd un grand cadre et l'homme d'Etat que je suis perd un serviteur de l'Etat loyal, rigoureux et laborieux qui m'a permis de garder un ancrage et une forte collaboration avec les élus locaux.

Le Premier ministre, chef du gouvernement doit nécessairement avoir un œil sur le fonctionnement des collectivités locales, sur le travail des élus locaux parce que le développement local participe au développement national », a regretté le chef du gouvernement, précisant que Davez Eloko Ebouka attirait régulièrement son attention sur les questions de dysfonctionnements des collectivités locales et sur les préoccupations des élus locaux.