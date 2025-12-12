Sénégal: Centenaire de la commune - Khombole, modèle de la pédiatrie sociale

A l'occasion du centenaire de la commune de Khombole, l'Institut de Pédiatrie Sociale (IPS) a été mis à l'honneur le week-end dernier. Méconnu du grand public mais reconnu comme une référence nationale, cet établissement incarne depuis plus de soixante ans un modèle singulier de santé infantile au Sénégal.

C'est celui de la pédiatrie sociale, qui soigne l'enfant dans sa globalité en prenant en compte son corps, sa famille et son environnement. Créé par le décret 64-475 de juin 1964, l'IPS constitue depuis ses débuts, une expérience pionnière en milieu semi-urbain et rural, révélant une volonté de répondre structurellement à la mortalité infantile.

« C'est dans cet esprit que le Professeur Agrégé, Saliou Diouf a rappelé, devant un public composé de professionnels de santé, d'autorités locales et de partenaires que « l'IPS est la réussite d'une option fondée sur la gestion de proximité de la santé de l'enfant », Ancien responsable, de l'institut, le professeur a retracé l'histoire et les missions de cette structure devenue « un héritage fondateur et une référence nationale ».

L'institut créé pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables, s'est rapidement distingué en allant au-delà du cadre hospitalier classique. Il accueille des cas complexes venus de tout le Sénégal rural et périurbain, notamment les situations de malnutrition sévère, de maladies chroniques, de retards de croissance, de troubles du développement, d'abandons ou de précarité familiale

L'approche repose sur une équipe pluridisciplinaire composée de pédiatres, infirmiers, nutritionnistes, psychologues, assistants sociaux et éducateurs - qui intervient bien au-delà des murs de l'établissement. Elle se rend régulièrement dans les foyers, organise des ateliers de nutrition et d'éducation sanitaire, mène des activités sensibilisation des parents et collabore étroitement avec les écoles et les leaders communautaires. Comme le résune une infirmière expérimentée, « Ici, on ne traite pas seulement la maladie, on reconstruit la trajectoire de l'enfant ».

Cette vision globale s'accompagne d'un engament profond en matière de formation. L'IPS accueille ainsi, depuis plusieurs décennies, des promotions complètes de pédiatres, d'infirmiers, de sages-femmes et d'agents de santé communautaire désireux d'allier rigueur médicale et travail social de terrain.

L'institut mène également des recherches-action portant sur la nutrition, la santé materno-infantile et l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant. Les résultats de ces travaux contribuent régulièrement à l'élaboration et à la réorientation des politiques publiques

Les effets de cette démarche intégrée sont aujourd'hui mesurables. Les zones couvertes par l'IPS enregistrent une baisse notable de la malnutrition aiguë sévère, une amélioration continue du suivi de la croissance et une détection plus précoce des troubles du développement ruptures de prise en charge. L'institut a également permis de réduire les ruptures dans les parcours de soins. Malgré cela, il demeure l'une des institutions les plus discrètes du système de santé sénégalais, fonctionnant sans mise en lumière excessive avec une efficacité durable.

Dans le contexte actuel, où le Sénégal ambitionne de respecter les Objectifs de Développement Durable en matière de santé infantile, plusieurs défis se posent. Les responsables et partenaires insistent sur la nécessité de moderniser les infrastructures et les équipements, de renforcer les effectifs, de promouvoir la formation continue, de mieux documenter le modèle qui peut être reproduit dans d'autres zones du pays et d'accroître le soutien institutionnel et financier.

Pour le professeur Saliou Diouf, « Khombole montre qu'une pédiatrie ancrée dans le communautaire peut changer durablement le destin des enfants », une affirmation qui a été longuement applaudie.

Ainsi, dans une commune qui n'est ni un centre administratif, ni un pôle économique majeur, l'Institut de Pédiatrie Sociale confère à Khombole un statut remarquable. Celui d'une capitale morale de la santé de l'enfant au Sénégal .

L'anniversaire de la commune a également permis à des universitaires comme les Mor Ndao et Fatoumata Thiam, d'évoquer la gestion historique des pathologies infantiles et les transformations de la politique sanitaire depuis la la période coloniale. Leur contribution rappelle que l'IPS s'inscrit dans une trajectoire longue où se mêlent héritage, innovation et engagement communautaire