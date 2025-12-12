La Directrice Générale de l'Agence Nationale pour la Promotion des Jeunes (ANPEJ), Mme Sina Amadou Guèye a procédé hier, jeudi 11 décembre, à l'inauguration des Centres de compétences (CENCOM) de Saint-Louis sous la présidence du Directeur de Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Ces infrastructures, réalisées grâce au partenariat noué l'ANPEJ et la Coopération andalouse, bénéficient d'un cofinancement de plus de 400 millions de francs CFA. Elles ont pour objectif de renforcer les compétences techniques et managériales des jeunes, d'incuber plus de mille bénéficiaires par an, et de favoriser leur insertion professionnelle tout en améliorant leurs conditions de vie. Les centres se trouvent au quartier Ngallèle-Bango à quelques encablures de l'Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis.

« Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration des centres de compétences de Saint-Louis, qui est le fruit d'un partenariat entre l'ANPEJ et la Coopération Andalouse à travers un cofinancement du Projet d'Appui à la Formation Professionnelle et Technique d'un montant de plus de 400 millions de nos francs. Ces centres de formation visent à renforcer la capacité technique et managériale des jeunes. Nous comptons incuber plus de mille jeunes par an à travers les cinq filières qui sont au niveau de la région de Saint-Louis », a dit Mme Sina Amadou Guèye, Directrice générale de l'ANPEJ.

Elle a souligné qu'en plus du CENCOM de Saint-Louis, d'autres centres existent déjà à Podor et à Ross Béthio. Cette démarche vise selon elle à promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes, et à leur offrir des opportunités capables d'améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs familles. Présidant la cérémonie, le Directeur de Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Cheikh Fatma Diop a rappelé que ces centres, tous équipés d'infrastructures modernes, ont pour vocation d'accompagner l'insertion professionnelle des jeunes et des artisans en leur offrant un espace adapté pour concevoir, produire et commercialiser leurs produits.

« Ce projet ambitieux, soutenu par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes et l'Agence Andalouse de Coopération Internationale, complète les initiatives d'incubation et d'entrepreneuriat.

Ces cinq centres de compétences sont des espaces liés à des secteurs d'activités relatifs aux potentialités des terroirs et des territoires pour permettre à la fois aux artisans, mais également à nos jeunes issus des centres de formation professionnelle et technique d'avoir ce tremplin-là vers le monde du travail en ayant à disposition ces espaces équipés justement pour pouvoir concevoir, produire, aller à la conquête du marché et commercialiser le fruit de leur production.

C'est également un espace qui va permettre aux jeunes de pouvoir utiliser des incubateurs notamment ceux issus des centres de formation, en exploitant les équipements pour faire de la pratique », a-t-il expliqué.

Pour rappel, l'Alliance andalouse pour la Coopération internationale accompagne de manière constante la Formation professionnelle et l'Emploi au Sénégal, en particulier à Saint-Louis, en partenariat avec le gouvernement espagnol, avec l'ambition d'étendre ces efforts à d'autres régions du pays.