Sénégal: Centenaire de l'école Hamedine Kane - Un creuset d'excellence en quête de réhabilitation

Premier établissement scolaire de Matam, l'école Hamédine Bocar Kane (ex Ecole 1), a célébré son centenaire avec un événement à la hauteur de cette grande occasion. Créée en 1925 par le colon, cette école qui a vu le passage de plusieurs générations de fils et filles de la localité, compte profiter de cet événement pour retrouver un souffle nouveau.

Sous l'impulsion d'un comité de pilotage en relation avec les autorités scolaires et les parents d'élèves, l'ancien établissement construit durant l'ère coloniale a fêté ses cent ans d'existence. Durant une cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités administratives, des élus territoriaux, des cadres pensionnaires de l'école et de la communauté éducative.

« Cette célébration marque non seulement un siècle d'apprentissage, mais aussi l'engagement à aller de l'avant du personnel enseignant de l'établissement », a fait savoir le directeur de l'école Nourou Alpha Ba, après la cérémonie de levée du drapeau national.

Après l'allocution du directeur, place a été réservée aux allocutions des élèves et des anciens. Un temps fort qui a permis au parrain Docteur Mamadou Ndiadé, président de la Chambre de commerce de Matam, ancien pensionnaire de l'école, d'exprimer toute sa reconnaissance à l'établissement qui l'a forgé depuis le cours d'initiation.

Se félicitant de la tenue de la cérémonie, l'adjointe au maire de la commune de Matam et le gouverneur adjoint en charge du développement, ont salué l'engagement de la communauté éducative.

Un creuset d'excellence en quête de réhabilitation

Lieu de l'éducation, l'école 1, a formé plusieurs générations d'hommes et de femmes avec de hautes distinctions. Parmi lesquels, le professeur Souleymane Niang, plusieurs ministres, des ambassadeurs et plusieurs cadres à haute responsabilité locale et nationale. Selon le comité de pilotage, « l'école élémentaire fut un temple du savoir de par la qualité des enseignements apprentissages fondés sur une bonne pédagogie et des compétences pratiques ».

Depuis juin 2021, l'école 1 porte le nom de Hamédine Bocar Kane, qui fut son directeur dans les années 60. Sous son magistère, se souvient-on, l'école s'est distinguée par son management, son engagement et au dévouement qu'il vouait à l'éducation, à la formation et à la réussite des enfants.

Le directeur visionnaire avait réalisé au niveau de l'établissement des jardins pédagogiques, des unités de pisciculture, d'élevage, d'aviculture, un mini parc zoologique avec plusieurs espèces animales composées de tortues, lapins, biches, et même des caïmans qui ont été des supports pour des apprentissages extra muros. La communauté éducative qui lui rend hommage a magnifié sa vision à travers la mise en place de compétences pratiques rendant l'apprentissage plus motivant et interactif et favorisant la compréhension de la nature.

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts !

Aujourd'hui l'école qui a pris un sacré coup de vieillesse brille par la vétusté de ses infrastructures fortement érodées. Le comité de pilotage et l'Ief de Matam, Alhousseynou Ka, s'accordent sur l'état de délabrement très avancé de l'établissement scolaire, relevant un décor triste et inquiétant avec des bâtiments défectueux, des salles de classes détériorées, un mur de clôture délabré en partie et un cadre environnemental non propice....

Toutefois, l'autorité départementale rassure que le ministère de l'Education a pris la décision de procéder à des travaux de réhabilitation des infrastructures. A cet égard, il est prévu de réhabiliter 7 salles de classe, l'ancien bâtiment, les allées de passage des piétons et des toilettes.

Un programme salué par les parents et les élèves qui disent accorder « un fécond espoir au magnifique projet qui vise à réhabiliter l'école en la rendant plus belle, plus accueillante et plus moderne ». En retour, les jeunes potaches ont formulé l'engagement d'apprendre avec joie et passion, de partager et d'aider les autres, de préparer un bel avenir pour eux et pour la communauté.