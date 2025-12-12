Afrique: Ministère des sports - Cnoss - La bataille des jeux

La participation du Sénégal aux Jeux africains de la Jeunesse à Luanda en Angola du 10 au 20 décembre prochain oppose le département des Sports au Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). Chaque partie rejette la responsabilité sur l'autre. Une bataille des communiqués de presse et autres sorties au vitriol qui n'arrangent en rien le Sénégal devant abriter les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), du 30 octobre au 13 novembre 2026.

La parution de plusieurs articles de presse accusant le ministère de la Jeunesse et des Sports d'etre a l'origine du « forfait » du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse du 10 au 20 décembre prochain, a poussé ce dernier à sortir de sa réserve pour apporter un démenti.

Selon les services de Madame Khady Diène Gaye, les athlètes sénégalais participeront bien à la compétition, avec des départs programmés à partir de ce vendredi 12 décembre, conformément au calendrier disciplinaire.

Des contraintes budgétaires mais une participation assurée

Le ministère reconnaît toutefois l'absence d'arbitrage budgétaire pour plusieurs grands rendez-vous : Jeux Africains de la Jeunesse, Jeux de la Solidarité Islamique et les Jeux Africains Scolaires.

Malgré ces difficultés, la tutelle affirme avoir réaménagé ses crédits internes afin de garantir la présence du Sénégal à toutes ces compétitions essentielles pour la préparation des jeunes talents en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).

Ainsi, le Sénégal a participé aux Jeux Islamiques (7-21 novembre 2025 à Riyad), aux Jeux Africains scolaires (2-9 juin 2026 à N'Djamena).

Trois réunions avec le CNOSS avant un blocage inattendu

Le ministère révèle avoir tenu trois séances de travail avec le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) pour caler l'organisation de la délégation.

La liste officielle a été arrêtée le 8 décembre 2025 : athlètes, encadrement technique et médical et représentants du ministère. Les équipements généraux et spécifiques avaient également été commandés et réceptionnés.

Cependant, selon le ministère, le CNOSS a tardé à transmettre des éléments essentiels, notamment les plans de vol, les informations pour la commande des billets d'avion, les passeports des journalistes accrédités.

Un retard interprété comme une tentative injustifiée de faire porter au ministère la responsabilité d'un supposé forfait.

Renouvellement du CNOSS

Le communiqué indique que l'attitude du CNOSS survient dans un contexte particulier : le ministère demande le renouvellement du mandat du CNOSS, qui arrive à échéance fin décembre 2025.

Cette démarche s'inscrit, selon la tutelle, dans la volonté d'instaurer une gouvernance exemplaire dans les structures sportives, fondée sur le respect des mandats et des textes.

Le ministère dit rester focalisé sur les athlètes

Le ministère remercie les fédérations ayant transmis à temps les passeports des athlètes, les dates de compétition, les informations sur les accompagnateurs.

Enfin, il affirme rester mobilisé et concentré sur la défense de l'intérêt des sportifs sénégalais, particulièrement les jeunes en préparation pour les JOJ.

Balla Dieye « recadre » le département des Sports

La réplique du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) ne s'est pas fait attendre après les accusations de « sabotage » formulées par le ministère des Sports. Par la voix de son chargé de mission des Jeux Olympiques de la Jeunesse, l'ancien international de taekwondo Balla Diéye, le CNOSS dément fermement la version avancée par la tutelle.

Selon Balla Diéye, le problème ne vient nullement du CNOSS, mais plutôt d'un ministère « qui ne sait pas où il va ». Sur les ondes de la RFM (privée), il affirme que toutes les réunions de préparation ont été tenues dans les règles, dans les délais, et en parfaite conformité avec les procédures habituelles. Pour lui, si le Sénégal se retrouve dans cette situation embarrassante, c'est parce que le ministère a traîné les pieds, ne validant la liste officielle que le mercredi 10 décembre, jour du démarrage des Jeux de Luanda.

Balla Diéye souligne également que Nalla Socé Fall, qui s'exprimait au nom du ministère, « n'a même pas participé » aux réunions de cadrage entre les deux institutions, remettant ainsi en cause la crédibilité de ses déclarations.

Le chargé de mission appelle à plus de sérénité, de professionnalisme et de sérieux, rappelant que le Sénégal se prépare à accueillir un événement d'envergure mondiale : les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, sous le slogan « L'Afrique célèbre, le Sénégal accueille ».