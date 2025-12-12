Ile Maurice: Fermetures des bureaux les 17, 24 et 31 décembre 2025

12 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

La National Land Transport Authority annonce la fermeture de ses bureaux à Cassis, Forest Side, Centre de Flacq et Emmanuel Anquetil Building, à Port-Louis,le mercredi 17 décembre, ainsi qu'à 11h30 les mercredis 24 et 31 décembre 2025.

Le public est prié d'anticiper ses démarches (renouvellement de vignettes, patentes, etc.) en tenant compte de ces dates et d'éviter les derniers jours du mois afin de réduire les files d'attente.

La NLTA remercie le public pour sa compréhension et sa collaboration.

