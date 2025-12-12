Ile Maurice: 13,4 kg de cannabis saisis, un jeune de 21 ans arrêté

Une importante saisie de cannabis a été réalisée à La Gaulette dans l'après-midi du 10 décembre. Les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont perquisitionné la maison d'un habitant de La Gaulette et ont découvert 13,4 kilos de cannabis, répartis dans plusieurs paquets soigneusement emballés. Un jeune serveur a été arrêté.

L'opération a débuté à 15 h 25 lorsque les enquêteurs, munis d'un ordre de perquisition, se sont rendus au domicile de Nihil Dardenne, 21 ans. Selon les premières informations, le jeune homme se trouvait seul dans la maison au moment de l'intervention. La fouille menée par les policiers a permis la découverte de neuf paquets dissimulés dans des paquets en plastique noirs et blancs, certains scellés avec du ruban adhésif, d'autres renforcés par des sangles ou du film transparent.

Chaque paquet contenait une quantité substantielle de cannabis déjà conditionné. Les premiers éléments laissent penser que la drogue était destinée à la revente. Les différentes couches de plastique, les sangles utilisées ainsi que la manière dont les paquets étaient noués suggèrent également un certain niveau d'organisation. Le suspect a été immédiatement interpellé pour possession de cannabis en vue de la vente, une infraction sérieuse sous la Dangerous Drugs Act.

Une fois les lieux sécurisés, l'ensemble des produits saisis a été pesé et placé sous scellés. Le poids total s'élève à 13,4 kg, une quantité qualifiée de «significative» par les enquêteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de l'opération, Nihil Dardenne a été placé en détention au centre Alcatraz, sur ordre de l'assistant surintendant de police Earally. L'enquête se poursuit afin d'établir l'origine de la drogue, de retracer la chaîne d'approvisionnement et d'identifier d'éventuels complices. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que le jeune homme serve de relais pour un réseau plus vaste opérant dans la région sud-ouest.